Bloquée par une manifestation sur le périph de Nantes, elle accouche chez les pompiers

Chaque naissance est unique, mais celle-ci a une saveur particulière ! Celle d'une petite fille née en plein blocage sur le périphérique de Nantes . Mardi 4 avril au matin, des manifestants contre la réforme des retraites bloquent la circulation et brûlent des palettes au niveau de la porte de Gesvres. Un automobiliste se faufile au milieu des bouchons, paniqué. Et pour cause, sa femme est en train d'accoucher !

ⓘ Publicité

Le conducteur remonte la file de voitures sur la bande d'arrêt d'urgence. Il fait des appels de phares aux policiers qui sécurisent l'intervention de la Direction des routes. Cet homme explique qu'il doit absolument se rendre à la clinique Jules Verne. Sa compagne est en train de se tordre de douleur dans la voiture.

Sous escorte policière

Les policiers de Police secours d'Orvault ouvrent donc la voie aux futurs parents. Plus le temps d'aller à la clinique, ils les escortent jusqu'à la caserne de pompiers la plus proche. La petite fille est visiblement pressée de voir le jour. Elle pousse son premier cri chez les pompiers de la caserne boulevard René Cassin à Nantes.

Tout est bien qui finit bien pour bébé et maman. Le Samu arrive dans la foulée. Mais il n'est pas encore 9h et les bouchons restent denses à Nantes. L'ambulance conduit donc la petite famille à la maternité, une fois de plus, sous escorte policière !