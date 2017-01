Bloqués par la météo, 45 enfants passent la nuit dans un restaurant de Chastreix

Surpris par des rafales de vent glaciales et des routes mauvaises, 45 élèves parisiens ont dû passer la nuit dans un restaurant de la station de Chastreix.

Ils venaient pour une activité chiens de traîneau dans la station de Chastreix, dans le Sancy. Seulement ces deux classes de CM1 parisiennes se sont faites surprendre par la météo. Rafales de vent glacées, congères : impossible pour leur car de venir les chercher. "Les déneigeuses n'ont rien pu faire, il y avait vraiment beaucoup trop de vent", raconte Laurent, l'un des accompagnateurs de ce groupe venu des 9e et 20e arrondissements de Paris.

Le restaurant Le Roc, où cette classe de neige parisienne a trouvé refuge pour la nuit.

Les 45 enfants ont trouvé refuge dans un restaurant de la station où ils vont finalement passer la nuit. "Ils nous ont permis de manger, de rester au chaud. Deux gendarmes sont venus plus tard nous amener des couvertures." De quoi transformer la salle de l'établissement en dortoir improvisé. "Les enfants ont très bien réagi.On a dormi comme on a pu cette nuit ", raconte encore Laurent "et aujourd'hui il fait grand beau". Les élèves et leurs accompagnateurs ont pu regagner leur base de la Bourboule à la mi-journée après cette aventure un peu particulière. "Un souvenir mémorable, passé bloqués dans la neige en montagne. Pour des enfants qui viennent de la région parisienne, je pense que ce sera un super souvenir."