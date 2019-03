Bon courage pour trouver une adresse à Rédange

Rédange, France

Les facteurs remplaçants et les livreurs s'arrachent parfois les cheveux. Les numéros des habitations de Rédange (Pays-haut) défient toute logique. Alors le maire a rencontré un représentant de la Poste le 28 février pour revoir tout l'adressage (c'est-à-dire la numérotation). Les changements pourraient intervenir au début de l'été.

Dans certaines rues, les numéros ne se suivent pas, les pairs et les impairs sont mélangés. C'est pourquoi, le maire va proposer une numérotation métrique pour tout le monde. Exemple : si une maison se trouve à 135 mètres du début de la rue, elle portera le numéro 135.

Des erreurs dans le courrier de la mairie

Parmi les problèmes rencontrés, le maire Daniel Cimarelli commence par la mairie elle-même : "Elle se trouve au 7A, mais il n’est pas logiquement placé, alors le facteur se trompent parfois". Et dans la rue de Belvaux, les numéros suivent la tournée de l'ancien facteur historique. Ils avancent tous du même côté, et au bout de la rue, demi-tour, et donc à la fin le 55 se retrouve en face du 1. Reste la rue d’Audun-le-Tiche où les numéros sont là aussi dans le désordre et où il y a quatre numéros 5, ils sont désignés 5A, 5B, 5C. La confusion peut être grande.

La galère des démarches administratives en cas de changement d'adresse

Mais malgré ces bizarreries, ces habitants rencontrés dans cette rue ne sont pas pour le changement : "Cela fera beaucoup de bazar pour un petit résultat. Dans ma tête, j’habiterai toujours au 7", témoigne Marcel, qui habite une maison que les GPS ne trouvent pas. André, un voisin âgé de 83 ans poursuit : "Il faudra prévenir les assurances du changement d’adresse, la caisse de maladie, la caisse de pension du Luxembourg. On deviendrait fous avec ça. Et là, il y aura certainement plus de courriers de perdus que maintenant".

André attend toujours un papier d'assurance, un appel de cotisation : "Je devais la recevoir en septembre, sauf qu’en novembre j’ai reçu un rappel en recommandé, car je n’avais pas payé. Mais où est passé le courrier ? Aucun voisin ne me l’a transmis. Certains ne sont pas consciencieux. J’ai des voisins qui ont également déjà reçu du courrier qui aurait dû être distribué à l’autre bout du village".

Première tentative avec l'ancien maire

Un ancien maire avait bien essayé de lancer ce chantier, mais Serge Carloni a vite laissé tomber : "J’en avais parlé avec le voisinage. Bon, c’était un peu compliqué. Et puis, le facteur en place connaissait très bien le village, donc on a laissé tel quel".

Le maire actuel, Daniel Cimarelli, sait que la tâche sera rude : "Mais je pense qu’il faut en passer par là pour pouvoir avoir ensuite un village qui soit à la hauteur de son avenir. La population doublera quand un lotissement avec une centaine de logements aura vu le jour".

Dans sa jeunesse, le maire Daniel Cimarelli a fait des remplacements de facteurs. Du coup, un jour il a repris du service pour aider un facteur intérimaire.

A la demande de la Poste, un numéro d'adresse sera attribué à l'église, mais aussi au cimetière, aux vestiaires de foot, ou encore au site des étangs de Rédange.