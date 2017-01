BONNES ONDES | Une jeune Tonnerrois prépare la traversée de la Manche

Il s'apprête à traverser la Manche à la nage. Pierre-Julian Pourantru, élève ingénieur de 22 ans à Lyon, originaire de Tonnerre, va se lancer en juillet prochain.

Depuis le plus jeune âge, Pierre-Julian est comme un poisson dans l’eau. Ce fils de maitres-nageurs a déjà une solide expérience de nage en eau libre, sur 5 ou 10 kilomètres. Mais la traversée de la Manche, il le sait, ça n'a rien à voir. "On part de Douvres et on arrive à Calais donc on le fait dans le sens Angleterre-France", explique le jeune homme, "on est en maillot de bain et on peut se mettre de la graisse sur le corps mais sinon, on n’a pas le droit à d’autres protections contre le froid".

A vol d’oiseau, il y a 34 kilomètres entre Douvres et Calais, mais à cause des courants parfois intenses, les nageurs peuvent faire 45 kilomètres voire plus pour arriver de l’autre côté. Soit 10 à 15 heures d’effort intense, dans une eau à 15 degrés maximum. "La trajectoire est en forme de S" précise Pierre-Julian, "j’aimerais réaliser la traversée en moins de 12 heures".

Moins de 20 Français l’ont fait !

Et c’est vrai que la course est un défi extraordinaire, « l’Everest de la natation » dit-on dans le milieu. Depuis 1875, selon la Channel Swimming Association, 15 000 personnes ont tenté cette traversée. Seulement 1400 nageurs l'ont réussie. Dont à peine 15 Français !

L'Icaunais Arnaud Chassery était le 9e, en 2008. Pierre-Julian l'a évidemment appelé prendre conseil. "La première des choses, c’est ce que j’ai dit à Pierre Julian et aux autres, c’est vraiment de s’acclimater. Le froid est la première raison d’échec. Ça passe par des douches froides, des bains d’eau glacée. Pour être à l’aise dans une eau à 14 ou 15 degrés, il ne faut pas avoir peur d’aller dans une eau à 9 ou 10 degrés et d’y rester un peu", souligne le nageur, qui prépare d’ailleurs un nouvelle traversée pour 2018.

Un entrainement costaud depuis déjà 5 mois

Pierre-Julian a suivi les conseils de son ainé. Depuis le mois de septembre, il s’entraine : à raison de 7 à 8 séances en piscine chaque semaine soit 2 à 4h de nage par jour. Il fait aussi de la musculation et le week-end, des séances en eau libre, dans des lacs ou dans la mer. Sans parler des bains d'eau glacée.

Le jeune Tonnerrois, fils de deux maîtres nageurs, a toujours été comme un poisson dans l'eau. © Radio France - Delphine Martin

Suivi par des chercheurs

Sa préparation intéresse d’ailleurs des chercheurs d'un laboratoire de physiologie du Sport à Lyon. Ils étudient l'accoutumance du corps au froid. "Il y a des capteurs sur moi, pendant certaines séances d’entrainement et pendant certaines phases de repos. Tout cela pour étudier la manière dont mon corps s’acclimate au froid".

Le jeune homme a constitué une équipe d'une quinzaine de personnes, qui l'aident dans tous les domaines : sportif, logistique, mais aussi pour trouver des sponsors. Il lui faut réunir 20 000 euros. Pour l’instant, il cherche des soutiens via sa page Facebook. Il est notamment candidat à une bourse du pétrolier Total, pour laquelle il faut des soutiens sur Internet.



Une traversée en juillet, si la météo le veut

D’ici le mois de février, il compte également lancer une collecte de fonds via une plateforme de financement participatif, sur Internet. La traversée est programmée entre le 31 juin et le 7 juillet, selon les conditions météos.