A bord du Touloulou, le catamaran qui fait découvrir la Baie de Somme autrement

Depuis le mois d'avril, il est possible de découvrir la Baie de Somme à bord d'un catamaran : Le Touloulou. Le capitaine et son matelot proposent des balades depuis le port du Crotoy jusqu'au delà de la pointe du Hourdel. Et ces excursions marchent plutôt bien auprès des vacanciers.

Pour découvrir la Baie de Somme, il y a le vélo, la locomotive à vapeur... Et depuis cette année, le catamaran. Le "Touloulou", c'est son nom, propose des excursions pour découvrir la Baie côté mer. Quand la météo le permet, il embarque tous les jours une douzaine de passagers au départ du port du Crotoy pour trois heures et demi de balades.

Les clients peuvent jouer les apprentis matelots

Direction la pointe de Saint-Quentin sur ce catamaran blanc de 12 mètres de long. Le moteur sert juste à sortir du port, ensuite c'est le vent qui prend le relais. Une fois les deux grandes voiles déployées, les clients peuvent même jouer les apprentis matelots. "C'est très sensible, plus sensible encore qu'une voiture", confie Jean-Philippe qui s'essaye à la barre. "Dès qu'on touche un peu la barre, on sent le bateau qui change de direction tout de suite."

"Mon but c'est que les clients descendent du bateau avec la banane" - Emmanuel, capitaine du Touloulou.

Emmanuel est le quatrième propriétaire du Touloulou. Il a ramené la catamaran en Baie de Somme au mois de janvier. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Emmanuel, le capitaine, n'est jamais bien loin. Il est le seul à faire des sorties en catamaran en Baie de Somme, et voulait proposer quelque chose de différent à ses clients. "On est maximum 12 personnes, on a le temps de discuter avec tout le monde, d'expliquer des choses sur la Baie, le bateau, les manœuvres... C'est vraiment s'offrir du bon temps." Et selon Emmanuel, pour l’instant aucun de ses clients n'a été déçu du voyage. "Mon but c'est qu'ils descendent du bateau avec la banane, et jusqu'à présent c'est le cas."

Cela se confirme tout à l'avant du catamaran : Christelle est allongée dans le filet suspendu au dessus des flots. "On savoure là", murmure cette habitante de région parisienne. "La mer, les oiseaux, les sons, on sent le catamaran c'est super ! Ça n'a rien à voir avec une excursion en bateau à moteur."

Allongé dans le filet ... La meilleure place du catamaran pour profiter de la vue. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Pour ceux qui voudrait en profiter encore plus, il est aussi possible de dormir à bord du Touloulou. Quatre cabines sont aménagées dans les coques du bateau. Le capitaine propose aussi des sorties plus longues pour aller faire un tour du côté de la Normandie et même de l'Angleterre. Pour 3h30 de balade, il en vous en coûtera 59 euros.

→ Tous les renseignements sont à retrouver sur le site baiedesomme-evasion.com.