Bord-Saint-Georges : deux dromadaires fraîchement installés à la ferme des Clautres

A Bord-Saint-Georges, au milieu des chèvres, des vaches et des faisans, les deux nouveaux locataires de la ferme des Clautres détonnent, mais se sentent plutôt à l'aise. Respectivement âgés d'un an et demi et de deux ans, Chloé et Cloclo sont deux dromadaires arrivés ici il y a trois mois. Des animaux très chaleureus. "C'est un animal très familier, explique Jean-Baptiste de Saint-Vaury, l'un des deux associés de la ferme, vraiment très facile à apprivoiser, il n'y a pas d'agressivité, beaucoup moins finalement qu'une vache."

Cloclo et Chloé sont encore très jeunes, le dromadaire a une espérance de vie de 25 ans, mais font déjà près de deux mètres au garrot. Avec leur poil épais, l'hiver creusois ne leur fait pas peur. "Ils pourraient rester dehors même s'il fait -15 ou -30, précise Arnaud Cantrelle, l'autre associé de la ferme, comme dans le désert en fait, où il y a des grosses variations de températures."

Avant d'arriver à Bord-Saint-Georges, les deux dromadaires ont tous les deux vécus dans des cirques. Ici, c'est la vie de cocagne qui les attend. A terme ils devraient se reproduire, et donner naissance au premier dromadaire 100% creusois.