Bordeaux : on a testé pour vous un anniversaire en confinement (avec beaucoup de patates)

Alice et Guillaume, deux des quatre colocataires sur notre belle terrasse à Bordeaux.

Une fois n'est pas coutume, l'intérieur de ma colocation est devenue le sujet d'un reportage. J'ai de la chance, je ne vis pas cette période seule mais avec mes trois colocataires : Amaury, Guillaume et Alice. Pourquoi vous parler de mes compagnons de fortune ? Parce que Guillaume fête ce lundi sa 29e bougie, confiné donc. Cette année, pas de fête avec les amis et la famille, ni de restaurant ou de sortie jusqu'à pas d'heure dans les bars... mais une soirée à quatre. On a donc fait en sorte de marquer le coup, surtout pour le cadeau. A découvrir dans ce reportage sonore :

"C'est pas parce qu'on est quatre qu'on ne va pas s'amuser", un anniversaire confiné à Bordeaux Copier