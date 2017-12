Foie gras, huîtres, saumon, dinde : ce sont des incontournables de nos tables pour le repas de Noël. Mais pas pour tout le monde. De plus en plus de Français sont vegan, comprenez ils ne mangent aucun produit d'origine végétale. Que vont-ils manger à Noël ? Enquête à Bordeaux.

Bordeaux, France

5% des Français sont végétariens. 10% voudraient le devenir. Et de plus en plus de Français sont vegan ou végétaliens, comprenez ils ne mangent aucun produit d'origine végétale (oeufs, lait, beurre, fromage, miel). Alors pour eux à Noël, pas question de manger du foie gras, de la dinde, du saumon, ou encore de la bûche.

Nous allons faire un faux gras pour remplacer le foie gras." Annie, restauratrice à Bordeaux

Dans le restaurant bordelais La soupe au caillou, Annie, la gérante va mettre les petits plats dans les grands cette année : "Nous allons faire un faux-gras, c'est pour remplacer le foie-gras, _à base de purée de châtaignes, de champignons et de cognac_, et par dessus, nous faisons fondre du cacao cru pour obtenir la couche blanche que l'on a sur le foie gras, et ça y ressemble vraiment, c'est bluffant."

Une bûche sans lait, sans oeuf, et sans beurre : c'est possible

Autre-casse tête pour les végétaliens : la bûche de Noël. Mais ce n'est pas si compliqué explique la bordelaise Myriam. Elle est végétalienne depuis six mois, et végétarienne depuis deux ans. Elle tient un blog pour partager ses recettes : "C'est vrai que c'est difficile d'imaginer un dessert sans oeuf, sans lait ou encore sans beurre, mais c'est possible et c'est bon. L'année dernière par exemple j'ai réalisé des muffins de Noël vegan, des petits sablés vegan, et il ne restait que les miettes."

Pour Annie, la restauratrice, les plats végétaliens peuvent vraiment être des plats de fêtes : "C'est possible de faire un vrai repas de Noël végétarien ou végétalien sans que ce soit triste ou que ça manque de saveurs. On n'est pas obligé de faire de la dinde, du foie gras, des huîtres. On peut vraiment faire un bon repas sans protéine animale."