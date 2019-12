Bordeaux : des mots d'amour anonymes dans les boîtes aux lettres

Bordeaux, France

Le mois de novembre et la déprime hivernale sont là mais une jeune femme a décidé de mettre du baume au cœur aux Bordelais. Depuis le 9 novembre, cette anonyme de 24 ans écrit sous le nom "Humanité Bordeaux" des mots d'amour qu'elle dépose dans les boîtes aux lettres.

"Quand je me balade en ville, je vois beaucoup de gens malheureux, qui ne sont pas souriants, donc je me suis dit pourquoi pas égayer le quotidien des Bordelais ?"

Un mode opératoire bien rôdé

La jeune bordelaise originaire de Léognan est actuellement au chômage, ce qui lui laisse le temps d'écrire et de distribuer ses lettres plusieurs fois par semaine, "généralement entre minuit et une heure du matin. Je ne le fais pas les vendredis et samedis soir", explique la rédactrice qui ne veut surtout pas se faire repérer.

Déjà plus de 750 bordelais ont reçu des mots tels que "Sois vivant(e)", "T'es un humain, pas un esclave" "Cher humain, je t'aime" ou encore "Raconte-moi ton plus beau souvenir d'enfance". "Je change de phrase à chaque fois ", raconte la jeune femme qui se définit comme créative.

"J'écris souvent des mots d'amour à ma famille et à mes amis donc il suffit que je me mette un peu à l'écart avec une bonne musique et ça part."

Humanité Bordeaux choisit ses cibles au hasard, pourvu que leur boîte aux lettres soit accessible depuis l'extérieur de l'immeuble. Pour l'instant, elle a sévi à la Victoire, Pey Berland, Gambetta, Saint-Pierre, Sainte-Croix, Saint-Michel et Cenon.

Créer du lien social

A travers son action, elle souhaite rapprocher les gens. "En France, on a peur de l'inconnu, on se braque assez vite et on est individualiste. Si on se souciait un peu plus de son voisin, il y aurait plus d'entraide et d'amour entre nous, ça ne nous ferait pas de mal !"

Présente sur les réseaux sociaux, son compte Instagram a déjà atteint près de 800 abonnés. Avant la distribution, la rédactrice demande à ses abonnés de choisir un quartier. Elle propose également de lui écrire à l'adresse mail : humanitebordeaux@gmail.com

"J'ai reçu pas mal de réponses de personnes qui me félicitent ou me soutiennent", se réjouit cette factrice des mots doux. Elle confie avoir aussi reçu des critiques négatives mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter.

Prochaine étape : des ballons

La jeune femme prévoit d'accrocher des petits mots reliés par une ficelle à des ballons, sur les places de Bordeaux. L'écrivaine anonyme ira les déposer au début des vacances de Noël. Elle envisage d'exporter son idée ailleurs en faisant, pourquoi pas, un road trip pour déposer ses mots d'amour un peu partout en France.