Bordeaux : des rhinocéros pour prévenir des dangers du tram

"Un tram équivaut à 40 rhinocéros. Face à lui, vous ne faîtes pas le poids". C'est le message de TBM à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors que l'année 2017 a été la plus meurtrière, avec trois piétons tués dans des accidents avec des trams, Bordeaux Métropole joue la carte de la prévention.

L'opération avait été lancée à Melbourne, avant d'être renouvelée à Angers, Brest et Caen, villes où les transports en commun sont gérés par Keolis. Elle débarque à Bordeaux jusqu'au 18 novembre. Le personnel de TBM va alerter les usagers dans les endroits sensibles de Bordeaux, que sont la place Pey-Berland, la place des Quinconces, la gare Saint-Jean, la place Stalingrad, et la place de la Victoire, avant de tourner sur les autres communes de la Métropole.

La place Pey-Berland, avec tram, voitures, cyclistes et piétons est un lieu particulièrement sensible. © Radio France - Thomas Coignac

Et si le transporteur emploie les grands moyens, c'est que l'année 2017 a été terrible sur le réseau. Trois piétons sont morts dans des collisions avec le tramway, alors qu'il n'avait eu aucun décès entre 2014 et 2016. "Dans 100% des cas, c'est la négligence qui est en cause", explique Christophe Duprat, maire de Saint-Aubin-de-Médoc, et vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports.

Parmi les comportements à risque évoqués, les piétons traversant les voies avec des écouteurs ou encore les cyclistes roulant sur les voies du tramway. Sur le réseau tramway, tous les jours, deux chauffeurs, en moyenne, sont obligés de faire des freinage d'urgence, manœuvres dangereuses pour les usagers à l'intérieur du tramway, qui peuvent se retrouver projetés dans la rame. Les accidents sont de plus en plus rares, mais les dégâts qu'ils causent sont eux, de plus en plus importants. Depuis janvier 2017, 30 collisions impliquant un piéton ont été constatés, 10 un cycliste, et 90 les véhicules motorisés.