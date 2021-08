Bordeaux : ils veulent traverser les États-Unis à vélo

Les tenues de cyclisme sont enfilées, les bagages bien accrochés aux vélos, Antoine et Charlène sont prêts pour la première étape. Aujourd'hui ils rejoignent Lacanau, point de départ officiel de leur parcours, depuis leur domicile.

"Le trajet global c'est de faire environ 750 kilomètres sur une dizaine de jours, jusqu'à Roscoff", détaille Antoine. Ils feront ensuite le trajet retour en train, depuis la Bretagne. Ils ont prévu de rouler entre cinq et six heures par jour.

Le couple bordelais profite de l'été pour s'entraîner, car un voyage bien plus conséquent les attend l'année prochaine. "On partira deux mois et demi aux États-Unis, on va parcourir environ 6 000 kilomètres et traverser une douzaine d'États." Un programme intense pour des cyclistes amateurs : "Je n'avais jamais fait plus de vingt kilomètres à vélo avant de me lancer ce défi !" rigole Antoine.

Voyage d'entraînement

Alors avant d'affronter les routes américaines, il faut prendre l'habitude de pédaler en portant des bagages :"Sur son vélo Antoine transporte 18 kilos et moi 16", annonce Charlène. Prendre l'habitude, aussi, de dormir sans grand confort : "On dormira en tente, on fera du bivouac, ou alors on ira chez l'habitant. En ultime recours, si c'est trop difficile, on ira au camping."

C'est Antoine qui a entraîné sa compagne dans l'aventure, lui qui est passionné par les États-Unis. "J'y suis allé plusieurs fois, j'ai fait des road-trips classiques. Cette fois, à vélo, on pourra emprunter des routes qu'on ne prendrait pas autrement, rencontrer des gens et se plonger vraiment dans la culture."

Promotion du sport et dons à une association

Charlène était d'accord pour l'accompagner mais à une condition, donner du sens au projet. Ils ont donc créé l'association "Les cyclotrotteurs", et espèrent intervenir dans les écoles à la rentrée pour raconter leurs aventures et promouvoir la pratique du vélo.

Ils essaient également de récolter des dons à travers des partenariats avec des entreprises. La moitié servira à financer leur équipement pour les États-Unis, l'autre sera reversée à l'association humanitaire "Grain de sable" à Bordeaux. "Je suis partie avec eux au Bénin il y a quelques années. Ils interviennent beaucoup en Afrique notamment pour construire des puits, des bibliothèques... Ils agissent également pour l'autonomisation des femmes", détaille Charlène.

Le grand départ, ce sera en mars 2022, mais vous pouvez déjà suivre le périple estival des Cyclotrotteurs sur les réseaux sociaux.