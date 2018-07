Bordeaux : la tradition des cadeaux spécial "maîtresses" s'installe jusqu'en grandes surfaces

Par Harmony Bouvier, France Bleu Gironde

Dernier jour de classe ce vendredi pour les écoliers. Il est temps de dire au revoir aux maîtres, maîtresses et aux ATSEM qui les ont suivis pendant près un an. A Bordeaux pour marquer le coup, de plus en plus de parents et d'enfants leur offrent des cadeaux.