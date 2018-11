Bordeaux : la vidéo humoristique des commerçants de la Barrière du Médoc fait le buzz

Bordeaux, France

Un bouquet de fleurs dans un cône de signalisation, un café pris au milieu d'une tranchée, de la viande servie avec une pelle de chantier...ces scènes insolites ont été imaginées par les commerçants de Barrière du Médoc. Les travaux du tram D impactent leur quartier depuis près de deux ans mais plutôt que de s'en plaindre, ils ont décidé d'en rire et de dédramatiser la situation. Avec une vidéo pleine d'autodérision.

Leur vidéo, d'à peine deux minutes, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a déjà été vue plus de 100.000 fois sur Facebook. Le clip a été "réalisé deux heures montre en main" dit Audrey Burgalières. Actrice principale du petit film, la jeune femme est surtout patronne de la boucherie que l'on aperçoit durant la vidéo. Elle s'en amuse : "c'est mon mari qui prend ma commande !" Cette vidéo, c'est l'idée collective des commerçants, mais surtout l'envie d'un groupe d'amis de montrer que leur quartier vit, même pendant ce long chantier et malgré les engins et barrières bloquant la rue.

Nous, on en rit !

De l'aveu d'Astrid Anquetil, opticienne, le projet est né durant "une soirée tous ensemble" comme les commerçants ont l'habitude d'en faire. "On est partis sur un délire" dit Astrid, qui décrit une bande d'amis décidant, alors que la soirée est bien avancée, de parler de leur Barrière du Médoc autrement que par ces travaux qui impactent la circulation, des véhicules comme des piétons, et ne facilite pas l'accès aux boutiques. Le but, tourner en dérision le chantier. "On veut envoyer un message très positif, surtout à nos clients, explique Foudil Bouadoua, président de l'association de commerçants Le village de la Barrière du Médoc. Voyez que nous, on en rit !"

Les clients aussi ont le sourire et trouvent la vidéo amusante. Le clip pourrait être le premier d'une série. Audrey et Astrid confient penser à la suite mais refusent, taquines, d'en dire plus. Une autre vidéo pourrait sortir avant la fin des travaux, prévue au printemps prochain.