A Bordeaux, le casino Barrière prépare sa plus grosse soirée de l'année le 31 décembre

Une troupe de music-hall, deux dîners-spectacles bien arrosés de champagne, de nombreuses surprises et animations dans la salle des machines à sous... Le casino Barrière fait les choses en grand pour la Saint-Sylvestre. Il faut dire que cette soirée devrait lui apporter un pic de fréquentation.

Sur la scène du théâtre du casino, la troupe de Nancy Rios répète ses gammes. Ce groupe d'artistes franco-américains enchaîne les spectacles partout dans le monde, et il a choisi le casino de Bordeaux-lac pour passer la Saint-Sylvestre, pour la deuxième année consécutive. Pour fêter le passage à 2017, il a même préparé un nouveau spectacle, spécialement pour cette soirée, intitulé "Bordeaux Follies". Menée par la voltigeuse Elodie Lobjois, ancienne du Crazy Horse de Paris, la troupe propose un show d'une heure et demie, rendant hommage au music-hall des années 1920.

Les Bordeaux Follies se produiront pendant une heure et demie © Radio France - Thomas Coignac

Mais le spectacle ne sera qu'une partie des nombreuses animations proposées par le casino. Il faut y ajouter deux dîners au champagne, le premier juste après le music-hall, le second réservé à un autre public, au café du Casino, avec une animation musicale du groupe girondin Mao. Des prestations de luxe donc, puisqu'il faut compter 99 € par personne pour le dîner, et 169 € pour la formule spectacle et dîner. Mais les billets se sont vendus comme des petits pains, puisqu'il ne restait, ce vendredi soir, qu'une dizaine de places à 50 €, uniquement pour le spectacle.

Plus de 3 000 personnes attendues

Plus de 3 000 personnes sont attendues sur les rives de Bordeaux-Lac pour la soirée de ce samedi, et le brunch post-réveillon de dimanche. Un enjeu majeur, puisqu'un week-end classique attire environ 2 000 personnes. Et, pour bien commencer l'année, peut-être tenterez-vous de rembourser votre ticket au machines à sous. L'an dernier, 100 000 € avaient été gagnés pour la dernière nuit de l'année.