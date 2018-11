Bordeaux : 400 ans après, on a peut-être retrouvé le cercueil de Montaigne

Bordeaux, France

C'est une histoire digne d'Indiana Jones : récemment, dans les sous-sols du Musée d'Aquitaine, dans une salle jusque là murée, a été découvert un tombeau, avec à l'intérieur, un cercueil en bois, orné d'une plaque en cuivre doré portant le nom de Michel de Montaigne. Or, depuis plusieurs décennies, les scientifiques avaient perdu la trace des restes du célèbre philosophe du seizième siècle. Alors, s'agit-il du cercueil du plus illustre des bordelais ? Pour en avoir le coeur net, des recherches archéologiques et anthropologiques vont être menées, a annoncé ce vendredi matin Alain Juppé, le maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole.

[EN IMAGES]

En direct de la conférence de presse @alainjuppe consacrée à la redécouverte potentielle du tombeau et des restes de Michel de Montaigne. Quelle histoire ! @Bordeaux@BDX_Culturepic.twitter.com/YRDtjJVDTE — Fabien ROBERT (@fabienrobert) November 16, 2018

Le cercueil de Michel de Montaigne a connu une histoire mouvementée ; un an après sa mort, en 1592 dans son château de Michel de Montaigne, en Dordogne, il est installé dans la chapelle du couvent des Feuillants, à l'emplacement de l'actuel Musée d'Aquitaine. Dix ans plus tard, un cénotaphe, contenant le cercueil, est construit dans cet église.

Alain Juppé aux côtés de Laurent Vedrine, conservateur du Musée d'Aquitaine © Radio France - Ezequiel Fernandez

En 1802, le couvent des Feuillants est détruit et remplacé par le lycée ; le cénotaphe et le cercueil sont alors installés dans la chapelle du lycée, qui est incendiée en 1871. Les restes de Montaigne sont alors provisoirement transportés au dépositoire du cimetière de la Chartreuse. En 1886, les restes sont une nouvelle fois déplacés dans la nouvelle faculté des lettres et des sciences, à l’emplacement de cet ancien couvent, devenu depuis le Musée d'Aquitaine. Sauf que depuis la fin du dix-neuvième siècle, le tombeau n'a jamais été ouvert.

Le cercueil en bois, et la plaque en cuivre dorée portant le nom de Montaigne - Mairie de Bordeaux

Ce cercueil est-il donc bien celui de l'auteur des Essais? Les recherches qui vont être entreprises vont à présent déterminer l'intérêt historique de cette découverte.