Bordeaux : le milliardaire promène les invités de son yacht en hélicoptère

Le milliardaire hongrois Charles Simonyi a amarré son yacht, le "Skat", dans le port de la Lune. Et il a utilisé un hélicoptère pour emmener ses invités visiter ce vendredi les châteaux du Bordelais.

Spectacle assez rare ce vendredi sur la Garonne à Bordeaux. Un hélicoptère qui décolle de la plateforme d'un yacht de luxe pour emmener quelques privilégiés visiter les châteaux du Bordelais. C'est le milliardaire hongrois Charles Simonyi qui s'est offert cette petite folie. L'homme de 68 ans est l'inventeur pour Microsoft de quelques uns des logiciels les plus connus au monde comme Word ou Excel. Sa fortune est évaluée par le magazine américain Forbes à plus de deux milliards de dollars. Installé sur son yacht "le Skat" depuis mercredi, il a donc utilisé un hélicoptère pour rejoindre le vignoble du Bordelais. Une escapade qui a attiré les regards des nombreux promeneurs sur les quais.

Drôle de spectacle sur les quais de Bordeaux. - © Maxppp

Charles Simoyi rejoint son yacht. - © Maxppp