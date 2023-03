Bordeaux : retour au Moyen-âge au milieu du centre-ville

Repartir 1000 ans en arrière, c'est possible dans le centre-ville bordelais, plus précisément au quartier Saint-Seurin. Des fouilles sont en cours depuis novembre. Le site a été découvert lors de la préparation du chantier du bus express . Ce nouveau transport en commun reliera Saint-Aubin-de-Médoc à la gare Bordeaux Saint-Jean en 2024. Vérifier si un chantier touchera des vestiges ou non ça s'appelle l'archéologie préventive.

"L'archéologie préventive permet de sauver des vestiges de futurs aménagements" Samuel Virelli médiateur scientifique.

Les fouilles commencent alors sur ce site d'un mètre cinquante de profondeur et 20 mètres de long. Les dix archéologues retrouvent des traces de différentes époques. Un site antique (sûrement une maison) et surtout un cimetière médiéval avec près de 100 squelettes. Dans certains tombeaux, plusieurs sont même entassés.

Le site archéologique long de 20 mètres © Radio France - Jean-Baptiste Pierron

Forcément un site archéologique à ciel ouvert, au milieu des rues passantes, ça attire. Ils sont nombreux à prendre des photos au-dessus des barrières. "Au début, c'était sympa et puis répondre à une puis deux puis trois puis cinquante personnes dans la journée, c'est vrai que ça nous faire perdre pas mal de temps" rajoute avec un sourire Alicia, archéologue sur place.

Alors pour satisfaire les plus curieux, des visites sont organisées les mercredis matin. C'est un succès, elles sont toutes complètes ! Pendant 45 minutes, Samuel Virelli, médiateur scientifique explique les bienfaits de l'archéologie préventive, l'origine de ces squelettes et les techniques des professionnels sur place. Pour le plaisir de Stéphane, il est bijoutier à cinquante mètres du chantier : "C'est vrai que ça perturbe un peu nos activités, mais c'est sympa de découvrir ça à côté de chez nous, je ne m'attendais pas à ça".

Les tombeaux accueillent parfois plusieurs squelettes © Radio France - Jean-Baptiste Pierron

Les prochaines étapes de ces fouilles sont celles-ci :

Le remplissage du site actuel la semaine du 27 mars 2023 pour ensuite passer sur l'autre côte de la voie. Elle sera aussi creusée et fouillée jusqu'en avril.

Ensuite ? La responsable du chantier Camille Vanhove reste vague "Pourquoi pas une exposition ou une conférence, à voir, mais pas avant 2025".