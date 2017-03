Bordeaux : trois mois après son ouverture, le bar à chats cartonne !

Le Comptoir des Chats a ouvert ses portes il y a trois mois, près de la Grosse Cloche à Bordeaux, et ça se bouscule devant sa vitrine ! Le principe : boire un café et caresser des félins. Une "ronron thérapie" qui vous veut du bien.

C'est une pratique qui vient du Japon, reconnue pour ses bienfaits d'apaisement. À Bordeaux, le Comptoir des Chats, situé près de la Grosse Cloche, marche très fort. C'est même la cohue certains jours devant sa vitrine.

C'est un refuge antistress, avec ses dix mignons pensionnaires : Lily, Mina, Ben, Twiggy, Mignon, Miss Tigrise, Marlow, Garfield, Molly et Moira. Des chats très sociables qui n'hésitent pas à se frotter aux pensionnaires d'un jour, les clients du café.

Garfield est bien curieux et très avenant avec les clients ! © Radio France - Pauline Pennanec'h

Un cadre cosy, avec des poufs et des petits fauteuils. La tasse de thé en plus et les pâtisseries faites maison : un vrai bonheur ! Les clients (surtout féminines) sont aux anges et ont même leurs préférés.

Des règles strictes à respecter

Mais avant de rentrer dans ce café des félins, il faut pouvoir montrer patte blanche : lavage de mains obligatoire et lecture d'une charte. Par exemple, interdiction de prendre le chat dans ses bras, ne pas leur donner à manger. Les enfants de moins de sept ans sont interdits dans le café, trop perturbants parfois pour les chats.

Louis, le patron du café © Radio France - Pauline Pennanec'h

Louis est le propriétaire du café, et des chats. Avec sa femme ils se sont lancé dans l'aventure il y a trois mois : "C'est vraiment un endroit zen, pour profiter des chats et des produits locaux et faits maison. On a en moyenne 90 personnes par jour, parfois 100 : ça marche vraiment bien. On ne pensait pas que le concept aurait autant de succès".

►►► Retrouvez le reportage au Comptoir des Chats