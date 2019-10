Bordeaux : un escape game de l'horreur

Bordeaux, France

Si vous aimez les sensations fortes et que vous n'avez pas froid aux yeux, pourquoi pas tester un escape game de l'horreur ? Closed escape game a ouvert ses portes près de Bordeaux Lac le 6 juin dernier.

Il propose deux scénarios différents. "Amy" se déroule dans un manoir hanté par une petite fille possédée, "Vaudou" se passe dans la maison d'une prêtresse vaudoue. Ce jeu d'immersion est le seul de Bordeaux à être 100% dédié à l'horreur.

L'une des salles du scénario "Amy". © Radio France - Louise Buyens

Leur mission : réussir à traverser les salles du jeu en résolvant des énigmes, le tout en moins d'une heure. Les joueurs sont plongés dans un décor et une bande sonore dignes de films d'épouvante. Le résultat est tellement impressionnant que 66 joueurs ont déjà abandonné en cours de route.

Quatre jeunes bordelais ont réussi à se sauver du manoir hanté d'Amy. © Radio France - Louise Buyens

Un troisième scénario pour bientôt

Les deux fondatrices, Mélanie Mazeau et Mélanie Bertrande travaillaient dans les assurances et ont tout quitté pour se lancer dans l'aventure de l'escape game d'horreur. Un choix qui fait recette puisque plus de 500 équipes de joueurs ont déjà tenté l'expérience. Certains viennent même de Périgueux ou d'Angoulême selon les co-gérantes.

Pour combler les joueurs assoiffés de sensations, un troisième scénario devrait voir le jour en 2020.

Les salles sont déconseillées aux personnes sensibles, aux femmes enceintes et aux moins de 12 ou 16 ans selon le scénario.

Closed escape game Bordeaux est ouvert tous les jours, de 11h à 23h30. Chaque séance de jeu peut accueillir deux à cinq joueurs et les prix varient en fonction du nombre de joueurs, de 22 à 39 euros par personne. Infos et réservations ici.