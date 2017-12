La messe s'était pourtant déroulée comme un office classique, comme il y en a eu des milliers ce dimanche soir, partout en Gironde et en France. Mais avant de souhaiter pour la dernière fois un "Joyeux Noël" à tous, le curé a appelé ses quelques invités surprise. Sont alors entrés sur la piste du cirque Arlette Gruss ses pensionnaires habituels, à savoir chameaux, zèbres, et surtout éléphants.

Les pensionnaires habituels du cirque. © Radio France - Thomas Coignac

A l'origine de cette idée saugrenue, Gilbert Gruss, fils d'Arlette Gruss, et directeur du cirque éponyme : "C'est ma mère qui avait lancé l'idée il y a longtemps, alors on l'a de nouveau mise en place, explique-t-il. On est habitué à célébrer des messes à Pâques, à l'Ascension, dans les villes où on se trouve. Et il nous manquait Noël à Bordeaux". Lancée il y a cinq ans ans devant 30 spectateurs, la messe de Noël a attiré cette année 1 800 fidèles, obligeant le cirque à refuser du monde, et drainant une immense queue sur toute la place des Quinconces.

Je l'ai pris comme un bizutage, sourit le curé

Pour célébrer l'office, le père Samuel Volta, curé de la paroisse Notre-Dame de Bordeaux. Qui avoue, avant de monter sur scène comme une rock star, un peu d'appréhension : "Je suis curé de la paroisse depuis peu, et quand on m'a dit qu'il fallait célébrer la messe de Noël avec des éléphants, je l'ai pris commune un bizutage, ou un rite initiatique, sourit-il. J'espère qu'il y a sous le chapiteau de nombreuses personnes qui ne seraient pas venus à une messe de minuit classique". On a même cru l'entendre s'exclamer "Doux Jésus !", lorsque la piste a été envahie d'éléphants.

En tout cas, cette cathédrale improvisée aura probablement réuni bien plus de personnes que la moyenne des messes de Noël. Et si tous les rites classiques de la messe, comme l'eucharistie, ont été respectés, certains avaient fait le déplacement pour des animaux que l'on ne voit pas dans une cathédrale. "Ni même dans une crèche", rit Alain, qui est reparti heureux de sa soirée.

Le père Volta a été surpris par quelques éléphants. © Radio France - Thomas Coignac

Le chapiteau était bien rempli. © Radio France - Thomas Coignac