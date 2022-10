Beaucoup de monde à Bordes pour le vrai-faux record du monde de la photo avec le plus d'habitant

Le défi peut prêter à sourire. Depuis plusieurs mois, la mairie de Bordes avait lancé un appel auprès des 3000 habitants pour participer à la grande photo du village, prise ce dimanche 9 octobre. "Nous avions écrit que nous voulions battre le record du monde, mais pour être honnête, c'était un prétexte pour faire venir les gens", confesse le maire de Bordes, Serge Casteignau.

Finalement, record ou pas, peu importe. Pour l'édile, "cette photo, c'est surtout un legs pour les générations futures. Les enfants se reconnaîtront dans 20, 30 ou 40 ans. Le but, c'est de laisser une marque pour l'Histoire". Un avis partagé par les 700 habitants qui ont répondu, des plus petits aux ainés.

Rencontres intergénérationnelles

"Ce côté intergénérationnel est super important", acquiesce Virginie, venue avec son mari et leurs trois enfants. Cette photo, c'est aussi un moyen "de rencontrer les nouveaux habitants et de faire connaissance, et de retrouver tous ceux qui sont un peu éparpillés dans le village", selon Arlette, qui habite dans le village depuis plus de 60 ans. Le maire a même "été très ému de voir tout ces gens discuter entre eux".

Mais ce qui fait surtout la particularité de cette photo, c'est la contrainte imposée par la mairie : que tout le monde soit reconnaissable. Hors de question d'utiliser un drone donc, qui photographierait la foule de trop loin.

Une sacrée organisation

Pour le photographe, Camille Espigat-Cancé, il a fallu ruser un peu. Première étape : photographier les gens par groupe de dix sur un fond vert au complexe sportif de Bordes. "Je collecte ensuite tous les clichés, puis un gros travail de post-production va commencer. Ensuite, c'est du détourage, du nettoyage, de l'assemblage et de la mise en page pour créer un montage avec tout le monde". Un sacré défi "mais une très belle aventure humaine", pour le photographe.

La photo finale, haute d'un mètre et large de sept, sera ensuite affichée dans la salle du conseil municipal de la nouvelle mairie. Chaque habitant recevra aussi un exemplaire plus petit de la photo pour Noël.