Boucles de la Mayenne 2023 : Villepail élu plus beau village décoré

La grande nouveauté lors de la 48e édition des Boucles de la Mayenne n'a pas eu lieu dans le peloton, mais bien au bord des routes. Pour la première fois depuis la création de l'épreuve, l'organisation de la course, l'entreprise changéenne S.A.S Mérienne et France Bleu Mayenne ont organisé l'élection du plus beau village décoré et animé. Ce concours s'est déroulé sur l'ensemble de la course, du 25 au 28 mai 2023.

Saint-Mars-sur-Colmont, Villepail, Chevaigné, Lassay-les-Châteaux, Quelaines-Saint-Gault, La Roche-Neuville, Saint-Georges-le-Fléchard, Blandouet-Saint-Jean, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Livet et la Bazoge-Montpinçon ont participé à ce jeu en proposant de nombreuses animations lors du passage des coureurs.

Et c'est donc Villepail, dans le nord du département, qui monte sur la plus haute marche du podium.