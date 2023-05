Boulogne-sur-Mer : un poivrier géant de plus de 6 m pour battre un record

Le record actuel, détenu par des Canadiens, est à 4,98m. Mais ce record va être largement battu avec plus de 6 m de hauteur pour le poivrier géant fabriqué dans le Boulonnais. Les 14 artisans de ce projet insolite, emmenés par Eric Brachet, tourneur sur bois et formateur, ne dévoileront la taille finale de leur gros joujou que le 3 juin, à 10h, devant le centre commercial Auchan de Boulogne-sur-mer.

ⓘ Publicité

Eric Brachet : "C'est juste une idée à la con... et puis tout s'est enchaîné!" © Radio France - Matthieu Darriet

"C'est juste une idée à la con qui est arrivée un soir de février 2022, pendant un live facebook depuis mon atelier de La Capelle-lès-Boulogne, raconte Eric Brachet. Et puis après, tout s'est enchaîné !" Pour être validé, ce poivrier doit être plus grand, et plus large, être capable de moudre du poivre et de contenir plus de grains que le lors du précédent record. Un mission largement accomplie par la bande de copains.

Il fonctionnera incliné à 30° et il trouvera peut-être sa place dans un restaurant qui voudrait faire le buzz, espère Eric Brachet : "Il aura le record du monde, d'un équipement alimentaire, qui sera en mesure de fonctionner, et qui permettra à Monsieur de tourner la tête et aux enfants de récupérer le poivre à l'autre bout, à l'intérieur de son restaurant".

C'est dans l'atelier de formation d'Eric Brachet, à La Capelle-lès-Boulogne, que le poivrier a été fabriqué. © Radio France - Matthieu Darriet

Car il n'est pas question que tout ce travail reste caché dans une remise ou un placard en pièces détachées. Il a demandé énormément de passion et 4 m3 de bois de hêtre. "En études, cela représente pas loin de 1.100 heures de travail à distance, s'amuse Eric Brachet. Et puis, à un moment donné il a bien fallu débiter du bois. Et donc, début janvier tout le monde est venu à l'école ici. Il y avait des gens dehors en train de souder, d'autres travaillaient sur le tour à bois, d'autres sur la fabrication des pièces de bois ou sur l'organisation et l'ingénierie. Bref, je me suis retrouvé avec une bande de fous furieux qui m'ont épaté."

Un essais de montage a prouvé que le record sera pulvérisé. Avec un petit plus : la méthode de fabrication du poivrier permet de l’agrandir facilement, si jamais des petits malins tentent de faire mieux.