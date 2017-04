Bourg-de-Péage : les handballeuses ont besoin d'argent pour monter en première division

Elles sont en route pour la première division. Les handballeuses de Bourg-de-Péage devrait rejoindre le niveau supérieur l'an prochain. Mais entre les frais d'arbitrage et d'animation, la facture sera salée. Les joueuses ont donc lancé une collecte de fonds sur internet.

L'équipe de handball de Bourg-de-Péage a besoin d'argent. Après avoir réussi sportivement à monter en première division l'an prochain, il faut maintenant financer cette nouvelle aventure. Le club a lancé une campagne de financement participatif sur internet : l'objectif est de récolter 26 300 euros. 26 300, un chiffre symbolique, c'est le code postal de Bourg-de-Péage.

"On est une belle bande de copines et c'est important de le partager" - Samantha Priou, arrière gauche de l'équipe.

Pour créer le buzz, Samantha Priou a eu l'idée de publier une vidéo sur les réseaux sociaux, qui a déjà été vue plusieurs milliers de fois. "Ça permet aux gens de ressentir ce qu'on vit", explique l'arrière gauche du club. "Je me suis dit qu'en leur montrant notre quotidien, dans les vestiaires, à l'entraînement, quand on vit ensemble, ils verraient qu'on est une belle bande de copines et c'est important de le partager."

12 000 euros pour inscrire le club en première division

26 300 euros, une grosse somme, mais qui sera utilisé à bon escient. 12 000 euros serviront à inscrire le club en première division. Il faudra également payer pour l'arbitrage et le reste de l'argent permettra de mettre en place des animations durant les matchs. "On est un club très soutenu sur tout le territoire", confie l’entraîneur Camille Comte. "Il y a tout le temps beaucoup de monde à nos matchs, donc on espère que cet engouement va se traduire par ce financement."

Les supporters ont encore un mois pour donner sur la plateforme Kocoriko. En une semaine, près de 4 000 euros ont déjà été récoltés. Les joueuses, elles, n'ont plus qu'à assurer sur le plan sportif pour les six derniers matchs de la saison.