Bourges : 15.000 spectateurs attendus pour le retour de la course de caisses à savon

400 mètres de pure folie pour les concurrents qui s'affronteront en battle avec une double rampe de départ. Spectacle assuré. (départ à 14H00). Comme en formule 1, la course a son paddock et ses contrôles techniques, essentiels pour garantir la sécurité des concurrents.

ⓘ Publicité

Les vérifications techniques dans le paddock situé dans le jardin de l'archevêché © Radio France - Michel Benoit

Le réglement, c'est le réglement. Pas question de transiger sur " Surtout le poids, 280 kilos maximum, pilote inclus, insiste Florent Guillochon, l'un des contrôleurs. S'il est trop lourd, le véhicule peut emmagasiner trop d'énergie cinétique et les freins pourraient ne pas être à la hauteur. Ensuite, on vérifie les dimensions du véhicule qui ne doivent pas dépasser certains maximums. On a aussi une hauteur de caisse par rapport au sol qui ne doit pas être inférieure à dix centimètres. Et bien sûr, on fait un essai de freinage."

Une jolie réplique de camionnette aux couleurs de la laiterie de Rians © Radio France - Michel Benoit

Ca passe pour les deux véhicules présentés par KNDS, ex Nexter de Bourges. Arnaud avait un petit doute : " C'est vrai qu'on avait une petite incertitude, mais on est conforme. Plus le centre de gravité est bas et mieux on aborde les virages. Ca arrive vite en bas ! La chicane ça va. le plus compliqué, c'est le gros virage. Bien sûr que ça va le faire... et puis, on a un casque !"

Un gros travail sur cette caisse à savon pour Michel qui est peintre-carrossier © Radio France - Michel Benoit

Il faut être un peu tête brulée. Michel lui, mise plus sur l'esthétique. Il a mis deux ans pour réaliser son bolide jaune et noir : " C'est une C4 de dépannage des années 1930. Je suis carrossier-peintre et on montre notre savoir-faire. Ca ne roule pas à 200 à l'heure. C'est sympa."

Un travail de fourmi pour l'IUT Génie mécanique et productique de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Un autre état d'esprit pour l''IUT génie mécanique et productique de Bourges qui espère jouer la gagne avec sa fourmi bleue : " On a quatre roues directrices. Cela devrait nous aider dans les virages, espère le pilote, Noah. On a aussi un chassis qui est relativement lourd et ça va nous permettre de gagner en vitesse. On est confiant d'autant que ce chassis est très costaud."

Place à l'originalité à l'intérieur de cette caisse à savon © Radio France - Michel Benoit

On y croit mais attention à l'excès de confiance !