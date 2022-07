Bourges : à la rescousse des chauves-souris dans les clochers

L'association Chauve Qui Peut lance un appel aux maires du Cher : elle est à leur disposition pour équiper les clochers de passages à chauves-souris. La moitié des espèces de chauves-souris ne peuvent plus accéder aux combles des églises à cause des grillages à pigeons.

Les premiers passages à chauves-souris vont être posés incessamment sous peu dans trois villages volontaires : Villegenon, Méry-Es-Bois et Vornay. Cinq autres devraient suivre, mais il faudrait en équiper un maximum. C'est à la suite d'un partenariat avec le syndicat de l'énergie du Cher que Laurent Arthur, trésorier de l'association " Chauve qui peut ", et spécialiste reconnu des chiroptères, s'est rendu compte du souci que posent ces grillages anti-pigeons : " C'est en travaillant avec le syndicat de l'énergie du Cher sur la manière d'éclairer au mieux les églises sans que cela nuise trop à la bio-diversité, qu'on s'est aperçu que les chauves-souris ne pouvaient plus rentrer dans les clochers à cause des grillages anti-pigeons. Le pire, c'est le grillage avec des petites mailles utilisé notamment pour les enclos des poules. Parfois, les chauves-souris peuvent rester coincées, se blessent ou meurent."

Ce type de grillage anti-pigeon nuit aux chauves-souris - Laurent Arthur

La plupart des églises ont aujourd'hui des grillages anti-pigeons et la moitié des chauves-souris, c'est à dire les espèces incapables de ramper, ne peuvent plus accéder aux clochers. D'où l'idée de fabriquer ces cadres ajourés qu'on adapte sur les grillages pour leur garder un passage : " On découpe le grillage et on fixe ces grilles en aluminium sur le grillage. L'ouverture de six centimètres interdit tout passage de pigeon, mais laisse entrer les chauves-souris. "

Laurent Arthur étudie les chauves-souris à Bourges depuis plus de trente-cinq ans. © Radio France - Michel Benoit

Des grilles en alu capables de résister des dizaines d'années. Les églises sont un havre de paix pour les chauves-souris : " A partir du moment où elles sont rentrées par les abat-sons, elles peuvent pénétrer les combles. Les combles pour une chauve-souris, c'est un nichoir géant, une charpente immense et vous pouvez avoir pratiquement toutes les espèces." L'association " Chauve qui peut " va démarcher le conseil départemental pour obtenir un financement : chaque grille revient à 200 euros. C'est assez cher. Une dizaine de grilles pour l'instant ont été fabriquées.