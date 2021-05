Bourges : bâtir un projet professionnel, comme par magie !

Une expérience immersive, ambiance Harry Potter, ou le hobbit. Grâce à des écrans interactifs, vous répondez à une série de questions qui vont déterminer votre personnalité et vos potentiels. Fort de ce bilan, il vous est ensuite possible de contacter des partenaires pour bâtir un projet de formation... Une expérience qu vous reboostera certainement. Sa force, c'est de démontrer que chacun à des talents !

Ambiance cabinet de curiosité et magie à l'intérieur du Klub extraordinaire © Radio France - Michel Benoit

Dépaysement garanti durant quarante-cinq minutes : bienvenue dans ce pays magique où vous apprendrez à mieux vous connaître, en dehors des standards d'évaluation classiques que sont les intelligences logico-mathématique et linguistique : " Les gens vont découvrir qu'il existe l'intelligence naturaliste, l'intelligence visuo-spatiale " détaille Marine, médiatrice du Klub extraordinaire. " Il y a les intelligences corporelle, musico-rythmique, émotionnelle. Et donc pas seulement les intelligences logico-mathématique et linguistique qui sont plus mis en exergue à l'école ou dans notre société. Les gens vont donc s'identifier davantage et retrouver des intelligences qui leur parlent. Ils prennent conscience ici, qu'ils sont intelligents, alors qu'on leur a peut-être dit le contraire à l'école. Ils reprennent confiance en eux et on espère que cela leur donne ensuite l'envie de contacter des partenaires pour se former et se projeter professionnellement."

Françoise reçoit le chapeau de l'intelligence émotionnelle © Radio France - Michel Benoit

A la fin des tests, on vous décerne un chapeau qui vous symbolise : " Comme vous le voyez, votre intelligence la plus forte, c'est votre intelligence émotionnelle. La peur, la colère, la tristesse, la joie. Ce sont des émotions que vous avez appris à maîtriser. Vous êtes sensible aux émotions des autres, vous êtes sociable, ouverte et à l'écoute."

Ambiance de mystère et de magie pour apprendre à mieux déceler ses potentiels. © Radio France - Michel Benoit

Françoise se retrouve pleinement dans les capacités qui ressortent de ses tests : " C'est tout à fait moi. C'est incroyable. Cela me correspond parfaitement. Je m'oriente vers la vente et on retrouve cela dans la relation client. Cela me conforte dans mon orientation."

Intelligence logico-mathématique pour Mina, qui souhaiterait s'orienter vers la comptabilité. Ca tombe bien. © Radio France - Michel Benoit

La deuxième étape, c'est chez soi tranquillement sur internet pour obtenir des pistes d'orientation : " En fonction de sa personnalité, on va suggérer à la personne, quelques métiers possibles. On lui indique aussi quelques personnes qui lui ressemblent pour l'inspirer." Et enfin, gonflé à bloc, vous recevez des contacts pour mettre sur pied un accompagnement vers un métier, avec la confiance en soi pour moteur. Attention, pour tenter l'aventure, il faut réserver son créneau sur le site www.leklubextraordinaire.fr