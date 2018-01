Bourges, France

Séverine Berthault doit collecter 2.000 euros d'ici le 1er février. Ce café poussette, baptisé " les Minis-Héros " s'adresse aux familles, aux mamans ou futures mamans. Un lieu pour faire une pause. Séverine Berthault est partie tout simplement d'un constat qu'elle a fait il y a plusieurs années déjà, quand elle était enceinte de son premier enfant : " A l'époque, il n'existait pas grand chose dans les restaurants ou les cafés. Et ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. On met à votre disposition une chaise haute et on réchauffera peut-être le biberon de votre enfant dans un four micro-onde. Ce n'est pas génial. _Quand on allaite son enfant_, pas facile non plus de trouver un lieu calme en pleine ville." D'où l'idée d'ouvrir un lieu convivial vraiment adapté aux mamans et aux jeunes enfants.

Séverine Berthault, à l'origine du projet, est maman de trois enfants © Radio France - Michel Benoit

Vous pourrez y boire un verre, grignoter quelque-chose, les enfants y joueront et vous pourrez vous inscrire à des ateliers particuliers comme la sophrologie, l'ostéopathie, des massages bébé et même le langage des signes bébé : " Certains bébés développent le langage verbal un peu plus tard que d'autres et s'expriment donc par le corps. Cette méthode vous permet de l'appréhender. Ce café poussette est avant tout un lieu convivial qui permet également de casser la solitude que peuvent ressentir certaines mamans ou futures mamans. Bien sûr, on n'y servira aucun alcool." Séverine a déjà récolté un peu plus de 800 euros la cagnotte de financement participatif. Il ne lui reste qu'un peu plus d'une semaine pour arriver aux 2.000 euros nécessaires. Les contributeurs seront récompensés en fonction du montant de leur don. Cela pourra aller jusqu'à du belly painting, c'est de la peinture sur le corps, très en vogue pour les femmes enceintes. Voici le lien qui vous conduira vers la cagnotte en ligne :

https://www\.bulbintown\.com/projects/les\-mini\-heros\-cafe\-poussette