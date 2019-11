Bourges : chômeur, il rebondit sur scène et devient humoriste

Bourges, France

Rien ne prédestinait Cyrille Huguet à devenir artiste. Mais voilà, Cyrille a remporté l'année dernière, le prix du jury au festival Humour et vin de Bourges et il s'est dit qu'il pourrait tenter sa chance en écrivant un spectacle complet. Il n'a plus qu'un rêve : remplir les salles !

Cyrille Huguet découvre le one man show et y prend plaisir. © Radio France - Michel Benoit

Le monde s'est effondré pour Cyrille, lorsqu'il a été licencié il y a deux ans d'un centre d'accueil pour polytraumatisés à Issoudun : Cyrille Huguet venait d'acheter une maison mais le destin ne l'a pas laissé tomber : " Lorsque j'ai perdu mon travail, j'ai commencé à faire chez moi des petites vidéos qui traitaient de l'actualité. J'en ai mis sur internet. C'était une sorte d'exutoire. Et puis je me suis inscrit au festival Humour et Vin à Bourges. C'était plus pour me dire attention, reste à ta place et au final, j'ai remporté le prix du jury. Je me suis dit que c'était un signe du destin et qu'il fallait persévérer. Suite à ce tremplin, j'ai fait la rencontre d'Olivier Bourgeon et Xavier Morineau. Ils me font progresser dans l'écriture et la mise en scène."

Cyrille Huguet, sous les projecteurs, sur la scène du Hublot à Bourges © Radio France - Michel Benoit

De cet unique sketch de dix minutes, Cyrille Huguet a tiré un spectacle complet. Un an de travail quasiment. L'humoriste y raconte sa vie, avec sa dégaine, ses yeux bleus et ses oreilles décollées : " Il me fait rire par ses intonations, sa gestuelle, raconte Olivier Bourgeon, l'un de ses coaches. Il a quand même un physique assez particulier. Il en joue évidemment. C'est son personnage sur scène où il pousse bien sûr le trait. Il n'y a pas de triche." Reste le plus difficile : se faire un nom dans cet univers des humoristes particulièrement encombré depuis quelques années....