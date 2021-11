Bourges : des animaux font leur apparition sur les toits...

Si vous vous promenez du côté de la nouvelle maison de la culture de Bourges, place Séraucourt, un conseil, levez un peu les yeux : trois statues sont en train d'être installées. Un cerf, une biche et un mouton. Elles vont orner les toits de la nouvelle MCB, de l'ancienne MCB et du château d'eau.

Ces oeuvres sont signées Olivier Leroi, un artiste de Nançay. Ces statues sont financées par le 1 % artistique qui prévoit que 1 % du budget de tout nouveau bâtiment public dédié à la culture aille au soutien direct de la création. En l'occurrence : 208.000 euros. Ces statues sont des répliques grandeur nature des animaux. La biche est la première à être installée, comme une apparition sur le toit de la nouvelle maison de la culture. Sa silhouette sombre se détache dans le ciel. Olivier Leroi est plutôt heureux du résultat : " C'est une apparition. On a un effet de contre-jour. On peut s'imaginer qu'elle vient d'arriver et qu'elle regarde avant de disparaître à nouveau, avec ce côté incongru d'un animal sur un toit. Ca ressort bien, en contrepoint du ciel. Cela fait regarder le ciel aussi. C'est plutôt pas mal."

La statue de la biche est hissée par une grue sur le toit la nouvelle MCB de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

La biche regarde vers l'ancienne maison de la culture où trône un magnifique cerf, et à l'autre bout de la place Séraucourt, sur la château, c'est un mouton de Jacob, un mouton à quatre cornes, un peu chimérique qui doit prendre place : " C'est un parcours qui fait grandir " estime Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges, délégué à la culture. " Ces oeuvres nous invitent à regarder vers le haut, à redécouvrir les bâtiments. On peut y voir une interrogation sur notre lien entre la culture et la nature, entre la ville et son environnement. Ce sont des questions d'actualité en ces temps de changement climatique. "

La statue d'un mouton de Jacob, mouton à quatre cornes, prendra place sur le château d'eau de la place Séraucourt © Radio France - Michel Benoit

L'artiste a également imaginé un parcours à travers les rues de Bourges, à la découverte des représentations d'animaux sur les bâtiments de la ville. 52 lieux, de l'aigle du lycée Marguerite de Navarre aux mouton, dragon, chien et chauve-souris de l'hôtel des Echevins -Musée Estève : une carte que vous pourrez vous procurer à l'office de tourisme, pour une belle balade.