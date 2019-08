Bourges : des étudiantes inventent une roue de vélo hybride

Bourges, France

Cette roue transforme votre vélo classique, en vélo à assistance électrique et tout cela sans avoir à recharger de batterie. Eco Wheel, c'est son nom, n'a pas d'équivalent sur le marché. Ces cinq étudiantes recherchent un partenaire industriel, car cette roue hybride a fière allure, mais uniquement sur le papier pour le moment. Une idée soufflée à Marine, par sa famille dans le garage de la maison : " J'étais avec mon frère et mon père, qui sont passionnés de vélo. Ils m'ont dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Et ça correspondait bien à la thématique qu'on voulait travailler, à savoir la production d'énergie propre."

Marine, Claire et Séverine travaillent sur le projet eco wheel. © Radio France - Michel Benoit

Cette roue, vous la montez sur votre vélo classique, elle se recharge en pédalant sur le même principe que les moteurs hybrides : " Et quand vous avez besoin d'une aide pour avancer, vous cliquez tout simplement un petit levier, explique Claire, consciente de tout le travail qu'il reste à réaliser : " C'est sûr. On n'est pas encore au bout, mais on y croit. Toutes les pièces existent sur le marché. Il faut les assembler. On l'a fait sur l'ordinateur. Maintenant, il faut qu'on aboutisse à un prototype. Mais pour cela, il nous faudrait l'aide d'un industriel, parce que ça demande quelques moyens."

L'INSA de Bourges forme des ingénieurs © Radio France - Michel Benoit

Les cinq étudiantes ont déposé leur idée pour la protéger. Cette roue hybride serait vendue 450 euros. C'est nettement moins cher qu'un vélo à assistance électrique. Denis Lambert, salarié chez MBDA, est le parrain du projet : " C'est vrai que ça peut marcher. Sur le plan technique, c'est fiable. Bien sûr, il faut peut-être améliorer tout cela pour le rendre compatible sur un plan industriel. Je suis sûr que c'est prometteur avec l'essor de la mobilité douce. C'est dans l'air du temps ! "Peut-être un investissement d'avenir pour un industriel.