Bourges, France

Une idée qui cartonne. "La féerie des délices" a du mal à faire face aux commandes, surtout depuis que la France s'est qualifiée pour la finale. Les ventes s'envolent. Une quarantaine vendues déjà. Une réplique qui demande pas mal de travail. La première difficulté a été de trouver une copie de cette coupe du monde pour pouvoir établir un moule, explique Rodolphe Laroche : " On en a trouvé une sur internet et de là, on a pu confectionner un moule en gélatine alimentaire et sortir les premiers exemplaires."

La coupe du monde en chocolat confectionnée par la féerie des délices à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Mais le travail ne fait que commencer : il faut compter une heure ensuite pour chaque exemplaire pour améliorer les détails car la sortie du moule en gélatine n'est pas parfaite : " On utilise ce qu'on appelle du chocolat mixé. Ca fait une sorte de pâte et on continue à modeler la coupe pour le meilleur rendu possible." Le plus difficile est de recréer les détails du globe. 700 à 900 grammes de chocolat noir à 55 % . La couleur Or est donnée par une poudre alimentaire.

La féerie des délices à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Ce sont souvent les conjointes qui l'achètent pour faire une surprise à leur compagnon. Une coupe à 55 euros. " On a eu un doute sur le prix et on ne savait pas si les gens accepteraient de débourser une telle somme. Mais apparemment si, souligne Benjamin Laroche. On ne peut pas la vendre moins chère, parce que ça nous demande quand même beaucoup de travail. " A éviter peut-être avec la pizza et la bière... les deux chocolatiers nous l'assurent : vous pouvez garder cette coupe du monde chez vous jusqu'à Noël au moins.