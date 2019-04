Bourges : il concourt pour la meilleure baguette de la région

Bourges, France

Mickaël Boulnois a été sacré au niveau départemental pour sa baguette tradition. Une recette et une méthode qu'il a créées à Bourges, dans sa boutique ouverte depuis trois ans. Quel est son secret ? Prendre le temps de faire bien les choses : " Toutes nos pâtes sont pétries la veille pour le lendemain, détaille Michaël Boulnois. Elles ont au minimum 24 heures de repos au froid. Le pain est bien alvéolé, plus croustillant." La farine aussi, est essentielle : label rouge, sans additifs, meulée à l'ancienne par un céréalier de Dun sur Auron, en local...

Mickaël Boulnois, dans son atelier à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Malheureusement Mickaël ne pourra pas l'utiliser à Tours : " Ce sera la même farine pour tout le monde. c'est donc vraiment la technique et le tour de main qui feront la différence. Le concours est sur deux jours, donc je pourrai quand même faire reposer ma pâte." Mickaël prône un retour à l'authenticité avec une mie de pain moins blanche. Il espère beaucoup de la nouvelle génération de boulangers : " Je connais plusieurs jeunes qui se sont installés comme moi et qui privilégient vraiment la qualité plutôt que le débit ou le pain blanc comme on dit, qui est bourrée d'additifs, un pain qui est conçu pour être fait rapidement, sans temps de repos et sans respect finalement des matières." Mickaël Boulnois avait été récompensé pour son croissant l'année dernière... une boulangerie où on peut donc entrer les yeux fermés à Bourges.