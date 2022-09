Bourges : il est le garde des sceaux

Les archives départementales du Cher : des kilomètres de rayonnages contenant des documents parfois vieux de plus de 1000 ans et un laboratoire assez unique : celui de Mikaël Milhorat. Cet agent occupe un poste très rare en France : il restaure les sceaux qui garantissaient l'authenticité des documents. Ils ne sont qu'une dizaine en France à maîtriser la technique.

Le sceau du duc Jean de Berry (XIVeme siècle), © Radio France - Michel Benoit

Cela fait vingt ans, que Mikaël consacre une partie de son temps à remettre en état les sceaux des collections. Il en a déjà restauré un nombre important : " Entre 150 et 200 ,mais il reste du travail puisqu'on en a environ 2.000 dans nos collections. Je n'aurai pas fini quand je partirai en retraite ! " Il faut compter cinq jours de travail pour restaurer un sceau. Mikaël Milhorat restaure en priorité les sceaux de Jean de Berry, personnage emblématique du Cher (il les apprécie particulièrement pour leur iconographie très marquée) et les sceaux royaux.Le plus ancien : 1113, celui de Louis VI le gros : " Recréer le motif du sceau, ce serait considéré comme réaliser un faux. On ne refait donc pas l'iconographie (ce qui serait très compliqué, du reste), mais on refait la forme originelle pour éviter que la cire se délite et que le sceau se casse. "

Toujours un sceau de Jean de Berry, restauré par Mikaël, mais le personnage est à cheval © Radio France - Michel Benoit

Les sceaux ronds étaient plutôt réservés aux personnages royaux, ceux en navette (ovale) où le personnage est représenté debout, plutôt pour les évêques et seigneurs locaux. Une restauration qui commence avec un coton tige : " Une restauration qui est faite sans nettoyage est une mauvaise restauration et cela ne tiendrait pas. On fait donc un bon nettoyage avec de l'eau déminéralisée ou avec un savon neutre. On fait le sceau, l'avers, et le contre-sceau, le revers. "

Le sceau le plus ancien restauré par Mikaël Milhorat : il date de 1113. Le sceau du roi Louis VI le gros. © Radio France - Michel Benoit

On recolle ensuite le sceau non pas avec de la cire d'abeille comme à l'époque mais avec de la paraffine mélangée à de la cire minérale pétrolière, qu'il faut ensuite colorer mais pas à l'identique : " Il faut arriver à une couleur approchant de l'original. En général, on fait un ton ou un demi ton en dessous, avec des pigments naturels qu'on ajoute à la cire liquide. Il faut juste être patient ! " Tout cela est appliqué à une température de 113 °. Mikaël restaure 7 à 10 sceaux par an... " Je redonne de l'avenir au passé " . Il faut dire qu'il a aussi d'autres taches à réaliser.