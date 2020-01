Bourges : il laisse tourner le moteur pour acheter des cigarettes, un inconnu part avec sa voiture

Bourges, France

On est jamais trop prudent, disait le dicton. Ce Berruyer va sans doute s'en rappeler, après la mésaventure qui lui est arrivée ce mercredi matin à Bourges. Il est environ 6 heures 30, la ville est encore assoupie, lorsque cet homme prend la voiture pour se rendre au bureau de tabac. Il s'arrête au Maryland, chez le buraliste de la rue Édouard-Vaillant.

Un passant aperçoit la voiture... Et part avec

Pas réveillé ou peut-être juste pas méfiant, il laisse sa voiture tourner, moteur allumé, clefs sur le contact, pensant sûrement que sa course serait rapide et qu'il n'arriverait rien entre temps. Bien mal lui en a pris : à ce moment-là, un homme passant par là aperçoit le véhicule laissé "à disposition"... Et décide, tout simplement, de partir avec !

Interpellé 500 mètres plus loin

L'apprenti voleur de 45 ans n'ira pas bien loin : très rapidement prévenus, les policiers arrêtent le fugitif avenue du Général De Gaulle, "à 500 mètres du tabac", nous précise-t-on. L'homme se laisse interpeller sans mal, la voiture n'a pas de dégâts. Pourquoi ce geste ? "Il y avait un côté pratique, le véhicule était simplement sur son chemin pour rentrer chez lui..." Le voleur écope tout de même d'un séjour en garde-à-vue. Le conducteur, lui, sera peut-être plus méfiant la prochaine fois.