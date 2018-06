Quatrième édition de la descente infernale à Bourges ce samedi. Au moins 10.000 personnes sont attendues pour assister à cette course de caisses à savon sur la rampe Marceau, près du parc des exposition et de la mairie.

Bourges, France

Qualifications pour les 73 équipes dans l'après-midi et finales à partir de 18h. Une course bon enfant : l'important, c'est de s'amuser !

Oui-Oui aura son bolide, numéro 13 sur la course. © Radio France - Michel Benoit

Michel et Pascal ont réalisé en famille la voiture de Oui-Oui... Ils viennent de Mehun sur Yèvre : "Un souvenir d'enfance, un peu de nostalgie. A la base, c'est une tondeuse auto-portée. Ensuite on récupéré tout ce qu'on pouvait. la coque, c'est une baignoire coupée en quatre. On a mis du grillage, du papier maché pour habiller tout ça. Elle pèse 80 kilos, mais faut ajouter 100 kilos pour le chauffeur ! Plus c'est lourd, plus ça va vite, c'est stratégique ! "

L'avion de Diabolo et Satanas, l'une des trois caisses à savon présentées par la base aérienne d'Avord © Radio France - Michel Benoit

Il faut absolument aller voir les concurrents dans leurs paddocks dans le jardin de l'archevêché, derrière la mairie. Vous pourrez vraiment admirer les bolides.

Mais qu'est-ce donc ? une gellule ? un peu dure à avaler. © Radio France - Michel Benoit

Comme en Formule 1, chaque équipe à son stand, le spectacle est aussi là entre les différentes courses... A tout seigneur, tout honneur, c'est l'équipe 23 pizza street qui s'était imposée l'an dernier et qui repart sans pression cette fois-ci : "Maintenant, on va laisser la place aux autres, explique son manager Marc, on est ici cette année pour le fun. On a décoré la voiture sur le thème de la série Casa de papel qui cartonne. On aura un jet d'au pour arroser les spectateurs. On va mettre l'ambiance. Et il parait que la police municipale a installé un radar pour flasher les véhicules. Comme ça, on connaîtra notre vitesse."

La voiture de la team 23 Pizza Street, vainqueur l'an dernier. © Radio France - Michel Benoit

Beaucoup d'entreprises y trouvent un moyen de développer l'esprit d'équipe. Grosses ambitions pour la team Nexter : " Nexter fait des véhicules blindés, donc on s'en est inspiré et on a utilisé les peintures sable qu'on maîtrise parfaitement pour camoufler les véhicules militaires utilisés sur les opérations extérieures. On a installé des freins hydrauliques, on a mis de vraies suspensions. On pense atteindre les 50 km/h. Le centre de gravité est assez bas, donc elle ne devrait pas se retourner. "

La team Nexter va concourir avec de grosses ambitions. © Radio France - Michel Benoit

Plus rustique, la création de ces élèves du lycée Pierrre-Emile Martin, inspirée du jeu vidéo Donkey Kong : " On a transformé notre voiture en tonneau roulant, grâce à un partenaire qui nous a offert un tonneau à vin en bois. On a mis des roues de remorques, mais il n'y a pas de suspension. On ne l'a testée que dans les couloirs du lycée. On va voir ce que ça va donner dans le descente."

Les élèves du lycée Pierre-Emile Martin se sont inspirés du jeu vidéo Donkey-Kong. © Radio France - Michel Benoit

La base d'Avord aligne un mirage et un bi-plan inspiré du dessin animé diabolo et satanas... le jeu, c'est vraiment de ne pas se prendre au sérieux...