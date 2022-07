Bourges : l'agglomération voudrait initier une filière chanvre pour le bâtiment

Le chanvre constitue un bon isolant dans le bâtiment. Il peut être cultivé localement et il a un gros avantage, cette culture nécessite peu d'intrants et n'entraîne donc aucune pollution des nappes phréatiques.

Bourges Plus a donc organisé récemment une visite chez un agriculteur de St-Germain des Bois. Jean-Philippe Desdions et trois autres agriculteurs se sont associés pour cultiver une quarantaine d'hectares de chanvre. Ce cultivateur a même isolé complètement cinq gîtes touristiques avec ce matériau : " C'est une culture très structurante au niveau du sol " argumente Jean-Philippe Desdions. " Peu gorumande en engrais et zéro phyto. Ca résiste également plutôt bien à la sécheresse."

Jean-Philippe Desdions est devenu un spécialiste du chanvre comme matériau de construction © Radio France - Michel Benoit

Beaucoup d'avantages agronomiques donc. La présidente de Bourges Plus, Irène Félix, présidente de Bourges Plus, y voit aussi une bonne manière de préserver des nitrates le captage en eau du Porche qui alimente une bonne partie de l'agglomération : " Il est important de trouver avec les agriculteurs des cultures peu consommatrices d'intrants et notamment d'azote. De façon à ce que cet azote n'aille pas se perdre dans les nappes profondes et polluer notre captage."

Un ballot de paille de chanvre © Radio France - Michel Benoit

Le chanvre matériau écologique suscite la curiosité de Jérôme Garnier, architecte dans un cabinet à Bourges : " _Le côté naturel est intéressant. Ca rentre aussi dans les matériaux bio-sourcés qui vont nous aider puisqu'on va devoir faire le bilan carbone de nos constructions." _On peut utiliser de la paille de chanvre comme isolant ou le monter en bloc à enduire.

Le chanvre peut être poser sous forme de bloc © Radio France - Michel Benoit

Reste cependant un gros frein à lever à l'usage : " Cet agriculteur nous a expliqué qu'on ne pouvait enduire les cloisons en bloc de chanvre qu'au printemps ou à l'automne puisqu'il a des périodes de séchage assez longues " oppose Jérôme Garnier. " Cela risque de nous poser des soucis sur les chantiers où les délais sont de plus en plus serrés. L'été, on ne pourra pas faire grand chose, ni l'hiver, peut-être. Ca s'annonce compliqué."

Une cloison en bloc de chanvre © Radio France - Michel Benoit

La récolte n'est pas facile non plus tout comme le process de transformation : peu d'industriels sont pour l'instant intéressés. Certains s'y sont même cassé les dents. Des progrès sont néanmoins possibles. C'est en cela que veut croire la présidente de l'agglomération de Bourges.