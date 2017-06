Bourges : la cathédrale St-Etienne et son secret de l'été

C'est un phénomène unique qui s'est produit aujourd'hui dans la cathédrale de Bourges. Cela n'arrive qu'une fois par an, le jour de l'été : le soleil matérialise dans le sol de la cathédrale sa position la plus haute de l'année dans le ciel, le zénith solaire.

Un petit rond tracé dans le sol de la cathédrale St-Etienne, près d'un pilier, côté portail sud. Il mesure une dizaine de cm de diamètre et passe inaperçu le reste de l'année. Mais aujourd'hui, il est au centre d'un attroupement : c'est là précisément que le soleil frappera le sol de la cathédrale lorsqu'il sera à son plus haut de l'année dans le ciel berruyer. Il est 13H45, chacun s'apprête à immortaliser ce moment avec son smartphone ou son appareil photo. Effectivement, un rai de lumière descend doucement, il atteint le pilier puis le sol, s'élargit sur la dalle beige pour finalement former un cercle parfait, un cercle de lumière qui s'insère au mm dans le petit rond tracé à cet endroit précis depuis 1757. Il est exactement 13H52 : midi solaire à Bourges en ce 21 juin, jour de l'été, jour le plus long de l'année. Le phénomène ne dure que quelques secondes, et déjà, la lumière s'échappe du petit cercle pour poursuivre son chemin sur le dallage.

Le rai de lumière descend du pilier vers le sol dans la cathédrale de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le soleil est à son apogée dans le ciel de Bourges. Un prodige aux yeux des profanes que nous sommes. Mais peut-être vous demandez-vous d'où provient précisément ce rai de lumière ? Tout simplement d'un petit trou laissé dans un vitrail, 19 mètre plus haut. Un trou dans une représentation d'un apôtre, peut-être St Jean, dans son coude.

C'est à travers ce vitrail circulaire que le rai de lumière pénètre dans la cathédrale de Bourges : un petit trou a été laissé dans le coude de l'apôtre représenté à gauche. © Radio France - Michel Benoit

Et ce rai de lumière traverse chaque jour la cathédrale pour atteindre le sol. Sa trajectoire est matérialisée par une ligne en laiton, baptisée le gnomon. Mais cette méridienne de Bourges qui indique le zénith quotidien du soleil ne fonctionne que de mars à octobre. Pour les mois d'hiver, une méridienne verticale a été matérialisée à un autre endroit de la cathédrale St-Etienne. Bien sûr, il ne s'agit pas que de science : son application est très concrète si on en croit ce spécialiste des amis de la cathédrale. Guy Dessenne explique que ce gnomon servait tout simplement aux chanoines de la cathédrale qui devaient se réunir six fois par jour à des horaires très précis. Ils devaient donc régler leurs montres. D'où la nécessité de connaitre le zénith solaire, d'autant que l'horloge astronomique de la cathédrale avait cessé de fonctionner à partir de 1757. Rendez-vous maintenant le 21 juin 2018.