Bourges : la grue de Léonard de Vinci bientôt terminée

Bourges, France

Une trentaine d'élèves de filières professionnelles s'y sont mis. Fin mai, cette grue sera exposée à la mairie de Bourges. Les choses avancent bien : le socle est quasiment terminé.

L'esquisse laissée par Léonard de Vinci © Radio France - Michel Benoit

Ce qui permet aux élèves d'appréhender pas mal de techniques de travail du bois : " On a vu les assemblages tenon-mortaise, la découpe d'angle, détaille Julien Cutard, professeur de génie industriel bois. Pour le dessus du socle, c'est un assemblage d'élargissement, et pour la partie de la croix où sera intégré le poteau, on a un assemblage à mi bois. C'est sûr que les élèves ne considèrent pas ces ateliers comme des TP poubelle, ce qui est souvent le cas, habituellement. Là, leur travail va aboutir à une chose hors du commun."

Ophélie est la seule fille du groupe. © Radio France - Michel Benoit

Ophélie est la seule fille du groupe : " Là, je suis en train de dégauchir une planche. Elle est de travers, et on va la rendre droite pour faciliter le travail d'assemblage. Plus tard, je veux être menuisière. "

Le socle de la grue est prêt (la maquette visible sur la photo a servi de base pour le calcul des éléments) © Radio France - Michel Benoit

Beaucoup de collage et de préparation de pièces. C'est Davy Bosquet, professeur de génie industriel bois, qui a réalisé les plans : " On avait l'esquisse de Léonard de Vinci et le lycée a acheté une petit maquette de cette grue. Après c'est un travail de calcul de proportions pour arriver à l'échelle. On a mesuré et on a tout refait avec un logiciel 3D. On a essayé de calculer la masse volumique totale de cette grue entièrement réalisée en bois (du chêne et du frêne, mais aussi du bois exotique pour l'esthétique), on devrait s'approcher des 850 kilos."

Jamy est fier d'avoir travaillé sur les engrenages de la grue de Léonard de Vinci. © Radio France - Michel Benoit

La cerise sur la gâteau, c'est le voyage en Italie mi-mai, sur les traces Léonard de Vinci. Patricia Dupaquier est la professeur principale : " Beaucoup de ces élèves n'avaient jamais entendu parlé de la période renaissance. On a travaille là-dessus dans les matières générales et au CDI. Certains ignoraient qu'il y avait eu des rois en France. Ils pensaient que c'était réservé à la série Game of Thrones. Cela a créé de l'envie chez eux, envie de venir au lycée et ça c'est essentiel avec ces jeunes dont beaucoup étaient en situation de décrochage scolaire."

La corde de la grue est réalisée selon les techniques d'époque © Radio France - Michel Benoit

La grue sera exposée à l'hôtel de ville de Bourges durant tout l'été avant de rejoindre les autres maquettes des inventions de Léonard de Vinci au Clos Lucé, près d'Amboise.