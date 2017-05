Bourges : la ligne de démarcation en vélo !

Une randonnée pour le moins originale dans le Cher, le 13 mai. L'association nationale des anciens combattants de la résistance (ANACR) organise une randonnée à vélo ou à pied, sur la ligne de démarcation ! Une manière de ne pas oublier le courage de certains passeurs.

Cette ligne séparait la France en deux, de 1940 à 1943 entre la zone occupée par les Allemands (à l'ouest et au Nord) et la zone libre au sud. Cette randonnée, c'est une façon insolite de lutter contre l'oubli et le sacrifice de certains passeurs. La ligne de démarcation parcourait 27 communes dans le Cher. Elle est aujourd'hui signalée par des panneaux d'information. C'est ce parcours que vous propose de suivre l'ANACR. Le circuit le plus long fera 83 km. Ils convergeront tous vers Plainpied-Givaudins.

Différents parcours sont proposés : à pied ou à vélo. Tous convergent vers Plaimpied-Givaudins. © Radio France - Michel Benoit

Maurice Renaudat, avait 16 ans en 40. Il vivait à Thénioux et se souvient avoir fait passer sa cousine à l'époque. Elle souhaitait remonter à Paris. Maurice connaissait bien les gués le long du Cher, à Thénioux, où il gardait les vaches. Tout s'est bien passé cette nuit là, il n'y avait pas de soldats allemands.

Un panneau de mise en garde, planté à l'époque le long du Cher. La rivière délimitait une partie de la ligne de démarcation. © Radio France - Michel Benoit

Plusieurs milliers de personnes ont franchi clandestinement la ligne de démarcation dans le Cher. Maurice se souvient d'un passeur de Thenioux : Raymond Toupet mort dans sa barque en février 42, tué par les Allemands. Cet homme a fait transiter au moins 2.000 personnes dans sa barque. Il ne réclamait pas d'argent, contrairement à certains autres. C'était sa manière de résister aux nazis.

Certains ont payé de leur vie leur tentative de passer clandestinement la ligne de démarcation dans le Cher. (extrait de l'exposition au musée de la résistance et et de la déportation de Bourges) © Radio France - Michel Benoit

On estime à 297 le nombre de Juifs interpellés le long de cette ligne de démarcation dans le Cher. La plupart sont morts dans les camps. Certains, rappelle Xavier Truffaut, du musée de la résistance et de la déportation à Bourges, avaient réussi à rallier la zone libre, mais ont été arrêtés par la police française et remis aux autorités allemandes. La plupart sont morts dans les camps. Parmi eux, au moins quatorze enfants. Vingt-six passeurs ont été interpellés, seuls quatorze ont vécu à leur internement.

Certains passeurs ont pris en charge plusieurs centaines de candidats à la zone libre. © Radio France - Michel Benoit

Pour vous pré-inscrire à ces randonnées le long de la ligne de démarcation le 13 mai : un blog : anacr18.wordpress.com.