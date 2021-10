Le Muséum de Bourges se paie la tête d'un tyrannosaure

Stan est l'un des cinq T-Rex les plus complets jamais retrouvés et vendu récemment 31 millions de dollars. Ce crâne impressionnant est l'attraction des vacances de Toussaint à Bourges. Avec ce crâne en résine (acheté 8.000 euros), le muséum de Bourges veut réveiller ses collections géologiques.

Stan mesurait 11 mètres de long. © Radio France - Michel Benoit

1,47m de long, des dents impressionnantes, ce crâne fait froid dans le dos. Stan mesurait 11 mètres et ses mâchoires exerçaient une pression jusqu'à 6 tonnes pour écraser les os de ses victimes : " Ce moulage très précis reprend vraiment toutes les aspérités du crâne de Stan" détaille Alexandre Radix, responsable des collections géologiques du muséum. " On peut même voir quelques petites perforations sur le moulage. Elles sont dues à des attaques d'autres tyrannosaures." On pense que Stan est mort à l'âge de 24 ans, peut-être de ces blessures relevées sur son crâne ou peut-être de faim. Les tyrannosaures vivaient environ jusqu'à 30 ans.

Une partie de la galerie consacrée aux collections géologiques du muséum de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Ce moulage marque un repère chronologique dans la galerie qui retrace toute l'histoire géologique de la terre et du Berry : " _On montre donc cette réplique de tête de dinosaure qui aurait vécu il y a 66 millions d'années. C'était la fin des dinosaures. Quoiqu'ils n'ont pas vraiment disparu puisque les oiseaux en sont leurs descendants directs. Ils trouvent leur origine dans ce groupe des ptéropodes auquel appartenait le tyrannosaure rex." _William, 5 ans, ouvre de grands yeux devant la gueule menaçante du tyrannosaure : " Moi, il ne me fait pas peur. S'il m'attaquait, je lui donnerais un bon coup de pied. C'est un tyrannosaure qui vivait au crétacé et il tuait les autres dinosaures pour les manger. Quand je serai grand, je veux être paléontologue "

Les restes d'un plésiosaure découvert à Berry-Bouy dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Dans le Berry, on ne trouvera jamais de tels fossiles : " Au crétacé, le Berry et une bonne partie de la France était sous l'eau. Il n'y avait que quelques archipels qui étaient émergés en France, comme la Bretagne. On peut donc quand même trouver des squelettes de dinosaures en France. Un site de fouilles important est celui d'Angeac en Charente. On a également des pistes de dinosaures dans l'Ain, et on a retrouvé des oeufs de dinosaures près d'Avignon. On a donc des traces mais pas dans le Berry. Chez nous, ce sera plutôt des animaux marins : des coquillages, des ammonites, et énormément de vertébrés comme les reptiles marins. On a retrouvé des plésiosaures à Berry-Bouy. " Le muséum expose une partie de la colonne vertébrale de l'un de ces plésiosaures. Il sortira bientôt de ses réserves un oeuf de dinosaure d'une quinzaine de centimètres. Le muséum propose ce vendredi après-midi une animation autour de Stan, le T-rex.