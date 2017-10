Bourges : le premier calin monumental au monde

Bourges célèbre les 25 ans de l'inscription de la cathédrale St-Etienne au patrimoine mondial de l'humanité. A partir du 17 octobre, toute une série d'évènements va marquer cet anniversaire. Temps fort : un câlin géant à ce chef d'oeuvre du style gothique.

La cathédrale de Bourges a été inscrite au patrimoine de l'Unesco en 1992. C'est la seule cathédrale en France à être ainsi distinguée comme chef d'oeuvre du génie créateur humain. Cela fait déjà vingt-cinq ans. Et la municipalité compte bien le fêter dignement. La mairie de Bourges veut témoigner de sa fierté de posséder un tel patrimoine, et elle compte sur vous le samedi 21 octobre à 14H00 : tous devant la cathédrale pour le premier câlin monumental jamais organisé au monde !

Un détail du jugement dernier, sur la façade de la cathédrale St-Etienne de Bourges. Voyez la finesse de ces sculptures vieilles de 800 ans. © Radio France - Michel Benoit

"On espère être au moins 500 personnes pour faire une chaîne autour de la cathédrale. Ensuite on étalera les bras et on se collera à la pierre pour lui témoigner tout l'amour qu'on porte à ce magnifique monument. Un câlin, mais pas de bisou. Les bâtiments de France nous ont prévenus, les pigments de rouge à lèvre laisseraient trop de traces sur la pierre... ou alors pas de rouge à lèvre !" explique Elisabeth Cayrel, chargée de mission patrimoine mondial à la ville de Bourges. Un grand moment participatif qui sera filmé par un drone pour garder des images de cette première mondiale. Ce sera le temps fort de cet anniversaire le samedi en début d'après-midi. Ensuite, une séance de dédicaces sera organisée dans la cathédrale : une trentaine d'auteurs. Tous ceux qui ont contribué au livre : "la Grâce d'une cathédrale" qui parait aux éditions la Nuée Bleue, une collection consacrée aux joyaux du patrimoine. Un très beau livre comme disent les éditeurs, textes et photos.

La cathédrale de Bourges est considérée comme un chef d'oeuvre du style gothique. © Radio France - Michel Benoit

Une page Facebook, c'est nouveau, synthétise désormais toute l'actualité de la cathédrale St Etienne. L'idée est de créer un portail unique pour que les touristes, notamment puissent trouver rapidement toute l'information nécessaire pour organiser leur visite. Pour Pierre-Antoine Guinot, adjoint au maire de Bourges, chargé du tourisme, ce superbe édifice doit être davantage mis en avant par la ville. "Nous avons recruté une chargée de mission patrimoine mondial, également pour cela. La cathédrale attire 5 à 600.000 visiteurs chaque année. On pourrait faire beaucoup mieux. Nous allons nous consacrer à cela." Conférences, concerts rythmeront également cet anniversaire à partir du 17 octobre. Tout le détail sur Facebook : https://www.facebook.com/BourgesPM/