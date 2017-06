Bourges : le sport pour panser les plaies des militaires

Ils ont été blessés en opération ou tout simplement dans le cadre de leurs fonctions, 80 militaires participent jusqu'au 24 juin, aux 6émes rencontres militaires blessures et sports à Aubigny-sur-Nère et à Bourges.

Durant ces cinq jours dans le Cher, ces militaires goûtent à une multitude de sports. François a adoré et ça lui donne confiance pour l'avenir : il est rentré traumatisé de sa mission en Afghanistan. Huit ans après, des visions de mort le hantent toujours. François s'est même essayé avec des collègues paraplégiques au rugby-fauteuil et au basket-fauteuil. Ce militaire de 52 ans a déjà suivi un stage en montagne ou auprès de chevaux qui lui ont fait du bien. Le sport est un outil très intéressant. Le lieutenant Colonel Brulet est le responsable de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre (CABAT). Il explique : "ca va leur permettre une certaine resocialisation, ils découvrent des sports qu'ils pourront ensuite pratiquer dans des structures adaptées, et puis ces stages sont un temps de rencontres et d'échanges"

Une séance de rugby-fauteuil au Creps de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La CABAT épaule également les militaires blessés dans leurs démarches administratives, une aide appréciée par François car faire reconnaitre un traumatisme psychologique n'est pas toujours simple. Ces militaires blessés peuvent également s'épauler durant ces stages et se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Le pire serait qu'on se désintéresse de nous, me confiait Samuel.