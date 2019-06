Bourges : les caisses à savon iront par paires

Bourges, France

Deux caisses à savon s'élanceront simultanément. Ce sera plus spectaculaire pour le public espère Julie Maridet, chef de projet chez Signature, l'organisateur de l'épreuve : " Il y aura plus d'enjeu, plus d'effervescence. Les deux voitures sont au départ. Chacune sa rampe. Elles se rejoignent à l'issue du second rond-point pour prendre tant bien que mal le virage infernal. On a matérialisé par une ligne rouge, une zone où tout choc entre voiture sera interdit. Tous les coups ne seront pas permis ! "

La caisse à savon des écoles militaires de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les caisses à savon n'ont pas d'arceau de sécurité, il faut donc éviter à tout prix les tonneaux...et trouver quelqu'un d'assez courageux pour piloter ces petits bolides improvisés : " Faut trouver un volontaire qui aime bien les bottes de paille, s'amuse Jean-Michel du Team Mustang. Vous allez me dire, avec notre voiture far west, on est tout désigné ! Non, il faut quand même pas faire n'importe quoi. On est parti d'un châssis de Karting et on a modifié les train avant et arrière. Après, on croise les doigts !"

Jean-Michel, du Team Mustang, et sa voiture inspirée de l'univers far-west. © Radio France - Michel Benoit

La course donne lieu aux créations les plus folles. Il y aura même une caisse à savon en forme de brouette...

Il y aura même une brouette au départ © Radio France - Michel Benoit

D'autres y voient l'occasion de mener un vrai projet d'accompagnement social comme les PEP de St-Amand Montrond, qui ont monté un équipage en recyclant un buggy.

L'équipe de l'IME des PEP 18 à St-Amand-Montrond © Radio France - Michel Benoit

Théo, 18 ans est en IME : " On a décapé un buggy qu'on a modifié et qu'on a repeint. Notre premier pilote, c'est Jocelyne et notre deuxième pilote, c'est Sébastien, c'est le copain de notre éducatrice. C'est sûr, on va gagner."

Sobre mais élégant © Radio France - Michel Benoit

Début des essais à 14H00