Bourges : les meubles Made In Kraft ont fait un carton !

Bourges, France

Cette marque berrichonne " Made In Kraft " vend déjà sur internet, mais cette boutique éphémère semble avoir séduit les clients. Made In Kraft pourrait donc ouvrir une boutique pérenne rapidement (même si aucune décision définitive n'est encore prise). Le tabouret en carton a beaucoup plu, précise Grégoire Loctin, responsable de la boutique éphémère : " C'est vraiment ce qui a séduit les clients. Il faut dire qu'on a soixante motifs de décoration possibles et même la possibilité de reproduire des motifs personnels. Les tabourets reprenant l'illustration d'une souche d'arbre ou d'une enceinte en bois ont bien marché. Les gens ont été très surpris par la résistance de ces meubles en carton. Une fois qu'on leur avait prouvé, qu'on pouvait s'asseoir sans problème dessus, beaucoup ont craqué. Le côté pratique, pour des prix modiques ainsi que la possibilité de recycler facilement ce matériau emporte généralement la décision. Le fait que ce soit fabriqué localement par un cartonnier, CGP à St-Georges sur Moulon, dont ils ne connaissaient même pas l'existence a aussi séduit. "

Une partie des partenaires du projet Made In Kraft à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Made In Kraft, marque 100 % berrichonne mise énormément sur les réseaux sociaux pour vendre, mais une boutique en dur, c'est aussi un plus, estime Geoffrey Cadène, chef de projet chez Clic en Berry, partenaire de la marque : " Il y a eu plus de clics sur le site et sur nos réseaux sociaux. On est passé à 150.000 vues sur Pinterest par exemple. Aujourd'hui, les gens repèrent sur interne,t mais aiment bien venir voir concrètement les objets en boutique, notamment pour ce genre d'objets assez étonnants. Avant d'acheter, ils veulent tester en boutique et être conseillés. En attendant de prendre une décision définitive sur l'ouverture d'une boutique pérenne, on va continuer de développer internet en misant sur la personnalisation des produits notamment. "