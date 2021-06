Bourges : on lui refuse la nationalité française parce qu'il est trop courageux !

Rawad Al Asaad est arrivé à Bourges en 2014 avec le statut de réfugié. En février 2019, il a entamé les démarches pour obtenir la nationalité française, mais la préfecture lui a notifié en mars dernier que ce n'était pas possible parce qu'il avait dépassé le quota maximal d'heures de travail : cet homme de 35 ans avait travaillé plus de 44 heures par semaine pendant douze semaines consécutives, et c'est interdit en France ! Me Leïla Duivon, avocate à Bourges, vient d'entamer un recours auprès du ministère de l'intérieur : elle juge cette décision consternante : " C'est vraiment consternant. Effectivement, il a multiplié les heures mais c'était pour enchaîner des petits boulots (cueillette de pommes, vendanges, maintenance), mais c'était pour faire vivre décemment sa famille. En produisant ces fiches de paie, Mr Al Asaad voulait également prouver qu'il était intégré en France et qu'il ne voulait pas profiter de notre système social. Je rappellerai simplement, qu'en Syrie, Rawad Al Asaad est expert comptable." Cette décision a donc surpris tout le monde, à commencer par le principal intéressé, Rawad Al Asaad : " Vraiment, cela m'a choqué. Je travaillais pour prouver que je ne voulais pas des aides comme le rsa, la prime d'activité, l'apl. Je n'ai jamais rien demandé, je voulais me débrouiller tout seul pour assurer le confort de ma famille, sans profiter. Le président Macron a dit : travailler plus pour gagner plus ! "

Me Leïla Duivon et Me Léa Vaz de Azevedo, avocates à Bourges, ont déposé un recours auprès du ministère de l'intérieur. © Radio France - Michel Benoit

Aujourd'hui Rawad s'est même installé à son compte avec un food truck sur les marchés. Cette naturalisation lui tient à coeur notamment pour sa fille de trois ans et demi, mais pas seulement : " Comme on est considéré réfugiés, on ne peut pas avoir de passeport pour voyager. Je veux que ma fille devienne aussi française. Elle est née ici et je veux aller voir ma famille avec elle à Dubaï, ou en Turquie puisqu'ils ont aussi quitté la Syrie. Et puis je veux pouvoir voter en France où je paie mes impôts. La France, c'est le pays de la liberté et de l'égalité, c'est pour cela que j'ai choisi de venir ici et je veux faire respecter mon droit." Le cabinet d'avocat a décidé d'envoyer un recours au ministère de l'intérieur en invoquant l'article 34 de la convention de Genève sur les réfugiés : " Les états contractants, donc la France, doivent tout faire pour faciliter la naturalisation des réfugiés. " explique, Me Léa Vaz de Azevedo. " Je ne pense pas qu'invoquer un tel motif, reprocher qu'un réfugié aurait trop travaillé et auquel personne n'a jamais signalé qu'il travaillait trop, qu'il dépassait le quota, soit de nature à faciliter la naturalisation. " Si le ministère de l'intérieur ne statue pas à nouveau dans les quatre mois, les avocats de Rawad Al Asaad saisiront le tribunal administratif de Nantes, spécialisé dans les questions de naturalisation.