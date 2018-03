Ils rêvent d'une consécration au concours Lépine à Paris fin avril : sept jeunes de Bourges travaillent depuis un an et demi avec leurs professeurs du collège Jean Renoir sur une invention qui pourrait rendre de grands services aux personnes en fauteuil roulant électrique.

Bourges, France

Le conseil départemental du Cher vient de leur offrir 5 000 euros et une campagne de financement participatif est en cours jusqu'au 30 mars sur la plate-forme Ulule : l'équipe de Gestualmove (c'est le nom de leur invention) n'a pas de gros moyens, mais une énorme envie. Ils ont en effet breveté leur procédé et décroché plusieurs récompenses, mais leur rêve serait de convaincre un industriel de les suivre.

Le fauteuil électrique équipé de la commande gestualmove (boitier blanc). © Radio France - Michel Benoit

En quoi consiste leur innovation ? Ils ont mis au point une commande sans contact pour diriger un fauteuil électrique : c'est très utile pour les handicapés qui ne peuvent pas saisir une joystick. Le projet a été mené dans la cadre d'un club scientifique, une à deux heures par semaine pendant la pause du midi pour aider un jeune handicapé en fauteuil roulant.

Thomas, l'un des 7 géo-trouve-tout : " Nos professeurs nous ont proposé de venir en aide à un jeune de l'Adapt de Trouy, qui fréquentait quelques heures notre collège chaque semaine. Il ne pouvait se déplacer seul dans le collège car il était incapable de saisir dans sa main, la joystick pour guider son fauteuil roulant électrique. Çà n'a pas été évident, mais on a réussi à créer _un boitier de commande qui réagit en fonction du mouvement de la main_, ou du membre amputé. Pour faire avancer le fauteuil, on lève la main, pour reculer, on baisse la main ou le membre amputé. Un mouvement à droite, pour aller à droite, et à gauche pour aller à gauche".

A gauche, le boitier gestualmove ; à droite la joystick classique qui équipe les fauteuils électriques actuels. © Radio France - Michel Benoit

Une commande de fauteuil roulant sans joystick, sans contact. Deux professeurs ont encadré le travail bénévolement et les récompenses sont arrivées avec déjà un prix au concours Lépine pour les moins de 25 ans. Gestual move fait l'objet d'un brevet.

Reste maintenant à trouver des partenaires industriels : " Pour l'instant on a contacté des médecins pour qu'ils valident le résultat. Ensuite on espère décrocher un industriel pour un prototypage et pourquoi pas une mise en production, explique _Frédéric Delanoue_, professeur de technologie au collège Jean Renoir de Bourges. On va encore faire évoluer notre boitier pour qu'il puisse s'adresser à plus de handicaps. Le marché est un peu réduit et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à trouver des investisseurs. Mais on ne désespère pas." On n'en saura pas plus pour le moment : l'évolution du boitier sera présentée à ce concours Lépine International de Paris fin avril.