Bourges : Soumaya pourra aller à l'école comme tout le monde.

A Bourges, la mairie et l'éducation nationale n'ont pas épargné leurs efforts pour scolariser une petite fille de trois ans. Soumaya a fait sa rentrée en maternelle malgré une maladie rare assez contraignante. La petite fille est une enfant de la lune.

Soumaya ne supporte pas la lumière du soleil ou plus précisément les rayons ultra-violets. Autrement-dit, la lumière peut provoquer chez elle un cancer de la peau. Elle doit donc vivre avec des protections. La petite fille fille de trois ans doit mettre un masque qui lui donne un petit air de cosmonaute pour aller à l'extérieur. Son école des Pressavois a donc été aménagée pour l'accueillir.

Des lampes led ont été installées dans les salles de l'école fréquentées par Soumaya. © Radio France - Michel Benoit

Dès janvier, la maman de Soumaya a vu avec l'école, les équipements qui seraient nécessaires : des filtres anti-uv sur les fenêtres, des lampes led . Didier Mujica, inspecteur de l'éducation nationale l'explique : " Au delà des matériels à poser, il a fallu réfléchir sur les cheminements que devra suivre Soumaya pour aller aux toilettes ou en salle de motricité. Une auxiliaire de vie scolaire est également là pour habiller Soumaya quand elle va en récréation. Comme tout a était pensé en amont, cela ne pose aucun souci à l'école."

Les vitres des salles fréquentées par Soumaya sont équipées de filtres anti UV. © Radio France - Michel Benoit

Il a fallu également repenser les flux dans l'école. Les parents ne rentrent plus du même côté, et un sas équipé de filtres anti-UV a également été aménagé à l'accueil de l'école. Près de 20.000 euros d'investissements pris en charge par la mairie de Bourges. "Comme la loi nous oblige à scolariser les enfants dans l'école de leur quartier, il fallait le faire, explique Hervé Ségard, directeur de l'éducation à la mairie de Bourges, mais nous l'aurions fait de toute façon pour que cette petite-fille puisse étudier et grandir parmi ses copains et ses copines. L'exemple de ce qu'a fait la ville d'Angoulême pour un élève, nous a facilité la tâche.". De l'aveu même d'Adeline Billaud, l'institutrice de Soumaya : "L'équipe avait une certaine appréhension mais finalement cela se passe sans aucune difficulté".

Soumaya est une élève comme les autres quand elle se trouve dans la salle de classe. © Radio France - Michel Benoit

Et la maman de Soumaya est aujourd'hui soulagée : "Ca m'a fait chaud au coeur d'être ainsi soutenue par tous ! Ma petite fille va pouvoir grandir presque comme tous les enfants !". Seules 80 personnes souffrent de cette maladie en France...