Bourges : Thierry Lhermitte fait un joli cadeau à la maison de retraite Taillegrain

Thierry Lhermitte est aussi passionné d'équitation. Il n'est pas seulement comédien. L'acteur des bronzés est également professeur d'équitation éthologique, une autre approche de l'équitation, plus respectueuse de l'animal, "c'est une manière de demander aux chevaux de faire des choses qui nous arrangent, mais dans le respect de leur bien-être et en fonction de leur comportement. J'ai suivi un stage d'équitation chez Elodie, qui est aide-soignante ici et elle m'a demandé de venir auprès des résidents. J'ai bien sûr accepté. Ici, je ne vais pas proposer d'éthologie. C'est différent. C'est un atelier de médiation équine."

Lucette, 91 ans est venue accueillir Up d'Avran, sa propriétaire Elodie Mandler, et le comédien Thierry Lhermitte. © Radio France - Michel Benoit

Une séance par mois

Elodie Mandler anime depuis presque trois ans, ces ateliers à la maison de retraite Taillegrain. Une séance par mois, avec Up d'Avran, son cheval, un bel alezan de 13 ans. Lucette 91 ans se déplace en fauteuil roulant est ravie, "d'abord, j'aime bien les animaux. Vous voyez, je le brosse. Je le caresse. Il ne bouge pas. Et en plus, il me reconnait maintenant. C'est quand même agréable."

Une résidente en fauteuil roulant demande à Up d'Avran de saluer. © Radio France - Michel Benoit

Les résidents, souriants, font faire quelques exercices au cheval qui s'y prête de bonne grâce : avancer, reculer, et même saluer. Psychologue, psychomotricien, ergothérapeute accompagnent parfois la cavalière et aide-soignante, "ce n'est pas une simple animation. C'est véritablement du soin puisqu'il y a une équipe de soignants avec moi" précise Elodie Mandler. "On a pu constater sur une résidente qui se déplaçait avec une canne, qu'elle a brossé le cheval avec la canne en l'air. Elle l'avait oubliée alors que c'est une résidente qui a de gros problèmes pour se déplacer au quotidien."

Lucette, 91 ans, s'est fait un ami d'Up d'Avran © Radio France - Michel Benoit

Un éveil cognitif grâce au cheval, une récréation pour une dizaine de résidents. L'hiver, Up d'Avran rentre même dans une salle de la maison de retraite pour que personne n'ait froid.