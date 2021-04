Culan : un château légué au département du Cher

Cadeau empoisonné ou réelle opportunité ? Le conseil départemental du Cher se donne jusqu'au mois de septembre pour accepter ou non le legs du château de Culan, aux confins du Cher et de l'Allier..

L'un des deux copropriétaires est mort en novembre dernier et la famille souhaite donc offrir ce château construit du XIIé au XVéme siècle au département du Cher. Le château de Culan est classé monument historique. C'est un vrai joyau, mais il faudra dégager des moyens pour faire vivre ce lieu qui était déjà ouvert à la visite. Le président du conseil départemental du Cher, Michel Autissier, veut bien peser les choses, avant d'engager éventuellement la collectivité. Jeanne d'Arc, Louis XI, Madame de Sévigné y auraient séjourné, le château de Culan domine la vallée de l'Arnon, depuis son piton rocheux. C'est l'une des rares forteresses médiévales à avoir conservé ses hourds en bois qui permettaient de jeter des pierres sur ses assaillants. Un site historique et architectural très intéressant, mais pour le président Autissier, il n'y a pas que cela dans la balance : " Le château est très intéressant mais un peu loin de tout. C'est une grosse bâtisse qui a des frais de fonctionnement et des frais de restructuration qui sont énormes. Dans notre conjoncture financière actuelle, on ne peut pas s'engager dans cette aventure sans se poser un certain nombre de questions."

Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le conseil départemental évalue à un million d'euros par an, le budget de fonctionnement et beaucoup plus l'investissement pour remettre le site à niveau : " Si on fait à la louche, une estimation de ce qu'il faudrait investir pour remettre le château à niveau, on part sur environ dix millions d'euros " assure Michel Autissier. " On pourrait se contenter de travaux à minima, pour des visites à minima, mais pour un site comme celui-là, il faut afficher des ambitions et un vrai projet." Un partenariat du département avec un privé est également envisageable : tout est sur la table avant une décision pour l'automne au plus tard.